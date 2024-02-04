Morgan Stangley’den TCMB yorumu

Kaynak: Bloomberght
Morgan Stangley’den TCMB yorumu
Morgan Stanley ekonomistlerinden Hande Küçük, yayımladığı notta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yeni Başkanı Fatih Karahan sonrası TCMB’nin yürüteceği politikaya ilişkin bankanın öngörülerini paylaştı.

Yayımlanan notta, “2019 ve 2021'deki geçmiş başkan değişikliklerinden farklı olarak bu değişim, politika yönünde bir değişikliğe veya daha düşük faiz oranlarına yönelik siyasi bir tercihe işaret etmiyor.” İfadelerine yer verildi.

TCMB başkanının değişmesinin ardından para politikasının devamlılığını olabileceğini söyleyen Morgan Stanley, Merkez Bankası'nın Başkan Karahan döneminde enflasyonla mücadeleye öncelik veren geleneksel para politikası çerçevesini sürdürmesini öngördüklerini açıkladı.

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