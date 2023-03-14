Kritik görüşme öncesi ABD’den Ankara’ya çağrı

Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine itirazları sürerken Türkiye ve ABD arasında bugün Washington'da kritik bir görüşme düzenlenecek.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın bir araya geleceği görüşmede Türkiye-ABD ilişkilerine dair öne çıkan başlıklar ele alınacak.

Kritik görüşme öncesinde Sullivan, dün başkanlık uçağında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ile yapacağı görüşmeye değinen Sullivan, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelikleri dahil Türkiye-ABD ilişkilerini ilgilendiren bir dizi konuyu ele alacaklarını kaydetti.

Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılımıyla ilgili soru üzerine Sullivan, “İki ülkenin NATO’ya üyeliğinin bu yaz yapılacak zirvede güvence altına alınmaması için bir neden olmadığına inanıyorum” dedi.

Sullivan, bu kapsamda Finlandiya ve İsveç'in yanı sıra Türk yetkililerle de temas halinde olmaya devam edeceklerini vurguladı.