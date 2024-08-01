Kritik takas sonrası Erdoğan ile Biden görüştü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kritik takas sonrası Erdoğan ile Biden görüştü

Rusya ile ABD arasında Ankara'da gerçekleştirilen ajan takası sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden telefonda görüştü.

İkinci Dünya Savaşı sonrası gerçekleştirilen en büyük takas ABD ile Rusya arasında Ankara'da gerçekleştirildi.

Takas sonrası açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Biden, Türkiye'ye teşekkür etmişti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada Erdoğan ile Biden arasında telefon görüşmesi gerçekleştiği bildirildi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, Gazze meselesi, Türkiye’de gerçekleştirilen rehine takası, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Netanyahu yönetiminin ateşkes ve barış istemediğini her adımda gösterdiğini, ABD Temsilciler Meclisindeki görüntülerin Türkiye ve dünyada derin hayal kırıklığı oluşturduğunu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’ye düzenlenen suikastin ateşkes çabalarına ağır darbe indirdiğini, İsrail’in Gazze’deki ateşi bütün bölgeye yaymak için çalıştığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve ABD ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi için Türkiye’nin elinden geleni yaptığını ve buna devam edeceğini belirtti.

Görüşmede ABD Başkanı Biden, rehine takasının sorunsuz bir biçimde gerçekleşmesi için gösterdiği gayret nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti."

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