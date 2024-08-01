Son dakika... ABD'li ve Rus casuslar Ankara'da takas edildi. Casusları taşıyan Rus uçağı Başkent'e indi

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Son dakika... ABD'li ve Rus casuslar Ankara'da takas edildi. Casusları taşıyan Rus uçağı Başkent'e indi

Son dakika haberi... Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinasyonunda Ankara’da ABD ile Rusya arasında casus takası gerçekleştiriyor. MİT'ten yapılan açıklamada, "Son dönemin en geniş kapsamlı olan bu takas operasyonunda teşkilatımız büyük bir arabuluculuk rolü üstlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinasyonunda ABD ile Rusya arasında casus takası gerçekleştiriyor.

Takas, Ankara'da yapılacak. Alınan bilgiye göre, ABD ve Rusya uçakları Esenboğa Havalimanı'na indi. Takas edilen tutuklular arasında Wall Street Journal muhabiri Ivan Gershckovic de bulunuyor. Aktarılan bilgiye göre takas saat 19.00'da yapılacak.

MİT'ten yapılan açıklamada, "Teşkilatımız koordinesinde bugün bir takas operasyonu gerçekleşecektir. Son dönemin en geniş kapsamlı olan bu takas operasyonunda teşkilatımız büyük bir arabuluculuk rolü üstlenmiştir" denildi.

Dış basında, Rusya ve Belarus ile ABD, Almanya ve Slovenya arasında
büyük ölçekli bir esir takası gerçekleştirileceğine dair haberler yer almıştı.

Açıklamada takas ile ilgili detaylı bilgilerin daha sonra paylaşılacağı belirtildi.

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