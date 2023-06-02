Kriz derinleşiyor: Tunus yarım milyar dolarlık kredi alacak

Tunus'ta Halk Meclisi, Afrika İhracat-İthalat Bankası'ndan (Afreximbank) yarım milyar dolarlık kredi alınmasına ilişkin anlaşmayı onayladı.

Kriz derinleşiyor: Tunus yarım milyar dolarlık kredi alacak

Halk Meclisinde düzenlenen oturum, Meclisin Youtube sayfasından yayımlandı.

Oturumda, Tunus ile Afrika İhracat-İthalat Bankası arasında varılan anlaşma, 2 ret ve 5 çekimser oya karşılık 126 milletvekilinin evet oyuyla kabul edildi.

Maliye Bakanı Siham Bugadiri Nemsiyye oturumda yaptığı konuşmada, borçlanmanın, COVID-19 salgını ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi dış etkenlerle bağlantılı olduğunu söyledi.

Nemsiyye, 2022 sonu itibarıyla borçlanma hacminin, yüzde 46,7'si dış ve yüzde 33'ü iç borçlanma olmak üzere 115 milyar dinara ulaştığını ifade etti.

TUNUS’TA SON ON YILDA EKONOMİK KRİZ DERİNLEŞEREK ARTTI

Tunus’ta son on yılda siyasi krizin körüklediği ekonomik kriz derinleşerek sürüyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 1,9 milyar dolarlık yeni kredi için Mayıs 2021'den bu yana müzakere sürecini yürüten Tunus hükümeti, Rusya-Ukrayna savaşının ardından ekonomik krizin daha da derinleşmesi üzerine yabancı yatırımları çekecek reformlar üzerinde çalışıyor.

HÜKÜMETE, ZENGİNLERE EK VERGİ GETİRİLMESİ ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Said, Kartaca Sarayı'nda Başbakan Necla Buden'i kabul etti.

Görüşmede, genelde hükümetin çalışmaları özelde ise mali dengeler ele alındı.

Adalete dayalı yeni yöntemler benimseyerek istenen dengenin sağlanması gerektiğini kaydeden Said, "sübvansiyonları kaldırmak yerine zenginlere ek vergiler getirilebileceğini" kaydetti. (AA)

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