KRT satıldı eski patron veda etti. Kim bu yeni patron? Bütün personel yeni patronun içeri girmesini bekliyor

KRT’yi CHP’li Sarıgül’ün oğlu ile birlikte satın alması sonrası yeni gelişmeler yaşanıyor. KRT personelinin yeni patronları ile tanışması bekleniyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
KRT satıldı eski patron veda etti. Kim bu yeni patron? Bütün personel yeni patronun içeri girmesini bekliyor

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YENİÇAĞ - Özel Haber / Merve KIZILALP

KRT’de beklenen satışın gerçekleşmesi sonrası yeni gelişmeler yaşanıyor.

CHP’li Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün oğlu ile birlikte KRT’yi satın alması sonrası bütün personelin yeni patronunu beklediği öğrenildi.

Personelin önümüzdeki saatlerde yeni patronları ile tanışması bekleniyor.

KRT çalışanları eski patronları ile vedalaştı.

CHP’li Sarıgül’ün oğlu ile birlikte eski patronların bir süredir satış için görüştüğü biliniyordu.

Geçtiğimiz haftalarda tarafların gelir - gider dengesini inceledikleri kulislere yansımıştı.

Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül’ün Şişli Belediye Başkanı adayı olmak istediği öğrenilmişti.

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