Kucağında çocukla araba kullandı, kendisini görüntüleyen sürücüye tepki sözle saldırdı. Hem suçlu hem suçlu

İstanbul'da bir sürücü, kucağındaki çocukla araç kullanırken kendisini cep telefonuyla görüntüleyen kişiye tepki gösterdi. Sürücü, görüntüleyen kişinin aracının önünü keserek hakaret etti. Olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KAYNAK: DHA
Kucağında çocukla araba kullandı, kendisini görüntüleyen sürücüye tepki sözle saldırdı. Hem suçlu hem suçlu

Ataşehir’de iddiaya göre kucağındaki çocuk ile araç kullanan sürücü, kendini cep telefonu ile görüntüleyen kişiye tepki gösterdi. Sürücü kendisini cep telefonuyla görütüleyen kişinin aracının önünü kesti ardından da hakaret etti. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, 6 Temmuz Perşembe günü TEM Otoyolu Küçükbakkalköy sapağında meydana geldi. İddiaya göre bir sürücü kucağında çocuk ile otomobil kullanrken başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bunu fark eden sürücü, kendini görüntüleyen kişinin aracının önünü keserek diğer sürücüye "Gücün yetmez" diyerek tepki gösterdi.

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Cep telefonu görüntüsünü çeken sürücü ise, "Hakaret de ediyor bana şu an. Benim bir gücüm yok. Hukuken görüşürüz " ifadelerini kullandı. İki sürücü de olay yerinden ayrılırken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde sürücü, tehlikeye davetiye çıkardığının farkında olmadan ilerlerken, kucağında oturan çocuk ise hiçbir şeyden habersiz çevreyi izliyor.

Aracının önü kesilen sürücünün şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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