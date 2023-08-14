Motosikletli 2 genci düşürüp öldüren trafik magandasından skandal savunma ‘Ben biraz şımarığım şaka yapıyordum’

İstanbul Arnavutköy’de motosikletli iki genci taciz ederek ölümlerine sebep olan trafik magandası Berkant Keskin’in, “Ben biraz şımarığım, şaka yapmayı seviyorum” dediği ortaya çıktı.

KAYNAK: DHA
Motosikletli 2 genci düşürüp öldüren trafik magandasından skandal savunma ‘Ben biraz şımarığım şaka yapıyordum’

Şaka amacıyla hareket yaptı

Olay, geçtiğimiz hafta Arnavutköy Pirinççi Köyü Yolu’nda meydana geldi. Berkant Keskin, motosikletiyle seyir halindeyken önünde giden Murat Vermez’in kullandığı motosiklete yaklaşarak şaka amacıyla hareketler yapmaya başladı. Bu sırada Murat Vermez kontrolünü kaybederek kaza yaptı. Kazada Murat Vermez ile arkasında bulunan Nazlıcan Yolcu hayatını kaybetti.

Sosyal medyada “şımarmasam olmaz” paylaşımı

Kazadan sonra gözaltına alınan ve tutuklanan Berkant Keskin’in ifadesinde, “Ben biraz şımarığım, şaka yapmayı seviyorum” dediği öğrenildi. Keskin’in sosyal medya hesabından da motor kullanırken çektiği bir fotoğrafı, “Şımarmasam olmaz” notuyla paylaştığı görüldü.

Cenaze töreninde gözyaşı

Kazada hayatını kaybeden Murat Vermez ve Nazlıcan Yolcu’nun cenazeleri, aileleri ve yakınları tarafından son yolculuklarına uğurlandı. Murat Vermez’in akrabası Cüneyt Polat, kazayla ilgili konuşarak, “Kazaya sebep olan kişi ifadesinde şımarıklık yapmayı sevdiğini söylüyor. Başka anaların canı yanmasın. Ehliyet kursları birkaç saatlik derslerle peynir ekmek gibi motor ehliyeti dağıtıyor. Çok rahat motor satışı yapılıyor. Onlar da hızlı giderken bu kazalar oluyor” dedi.

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