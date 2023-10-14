Küçük bir orduyla dev operasyon. Yüzlerce ekip katıldı

İzmir'de operasyona küçük bir orduyla çıktı. Binin üzerinde polisin katıldığı operasyona 300 ekip yer aldı. Operasyona bu görüntülerle yola çıkan polisler küçük bir orduyu andırdı.

KAYNAK: İHA
Küçük bir orduyla dev operasyon. Yüzlerce ekip katıldı

İzmir polisi bin polisle çıktığı operasyonda gövde gösterisi yaptı. Emniyet Müdürlüğü'nün önünde toplanan yüzlerce ekip, görüntü verdikten sonra İzmir'in çeşitli semtlerine dağıldı.İzmir'de çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalamasına yönelik gerçekleştirilen hava destekli şafak operasyonunda, 129 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında aranma bulunan 129 şüpheliyi yakalamak için il genelinde çalışma gerçekleştirdi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Havacılık Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Aracı Büro Amirliği ekiplerinin de destek verdiği şafak operasyonu gerçekleştirildi. 294 ekip ve bin 83 personelle gerçekleştirilen operasyonda hedef 129 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü

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