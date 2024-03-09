Küçük kızın tecavüz etmek isteyen göçmenin elinden kurtarıldığı anlar. Az daha gidiyordu

Gün olmuyor ki göçmenlerle ilgili skandal görüntüler ortaya çıkmasın.
İngiltere’de gündem olan görüntüler tepki çekti.
İngiltere’de bir kadının küçük bir kız çocuğunu kaçırılıp tecavüz edilmekten kurtardığı o anlar kameralara yansıdı.
Görüntülerde bir adamdan şüphelenen kadının adamı takip ettiğinde yanında küçük kızı ıssız bir yere götürmesi tepki çekti.
Kadın, adamın peşine düşünce bağırmaya başladı. Sonrasında adamın kaçtığı görüldü.
Küçük kıza sarılan kadın takdir topladı.
Kızın ise sonradan ağladığı görüldü.
Sosyal medya kullanıcıları videoya “hepsinin sınır dışı edilmesi gerekiyor” yorumunu yaptığı görüldü.
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