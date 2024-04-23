Küçük şemsiyesiyle gezen baykuş sosyal medyada viral oldu

Sahibiyle birlikte dolaşan minik baykuş, sosyal medyada hızla yayılarak fenomen haline geldi. Küçük dostun yağmurdan korunmak için kullandığı minik şemsiyesi, ilgi çekti. Yağmurda dışarda gezen sahibine eşlik eden baykuşun videosu sosyal medyada viral oldu. Minik baykuşun videosuna hayvanseverler tarafından binlerce yorum yapıldı.

