Küçük şemsiyesiyle gezen baykuş sosyal medyada viral oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Küçük şemsiyesiyle gezen baykuş sosyal medyada viral oldu
Sahibiyle gezinen minik baykuş ve yağmurdan korunmak için kullandığı küçük şemsiyesi kalpleri eritti.

Sahibiyle birlikte dolaşan minik baykuş, sosyal medyada hızla yayılarak fenomen haline geldi. Küçük dostun yağmurdan korunmak için kullandığı minik şemsiyesi, ilgi çekti. Yağmurda dışarda gezen sahibine eşlik eden baykuşun videosu sosyal medyada viral oldu. Minik baykuşun videosuna hayvanseverler tarafından binlerce yorum yapıldı.

Son Haberler
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki aksaklık 40 saattir giderilemedi Gündem
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki aksaklık 40 saattir giderilemedi
Valinin yerine geçen depremzede öğrenci: "Binaların sağlam olmasını istiyorum" Video
Valinin yerine geçen depremzede öğrenci: "Binaların sağlam olmasını istiyorum"
Ergin Ataman dağıldı Spor
Ergin Ataman dağıldı
Navigasyon faciası : 4 ölü, 17 yaralı Gündem
Navigasyon faciası : 4 ölü, 17 yaralı
Faciadan dönüldü! Perona yerine yolcu bekleme alanına daldı... Gündem
Faciadan dönüldü! Perona yerine yolcu bekleme alanına daldı...
Antakya'da otomobil istinat duvarından uçtu: 3 yaralı Yerel Haberler
Antakya'da otomobil istinat duvarından uçtu: 3 yaralı
Sadettin Saran Katar vatandaşlığına başvurdu Spor
Sadettin Saran Katar vatandaşlığına başvurdu