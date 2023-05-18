Küçükçekmece 19 Mayıs’ı Haluk Levent ile kutlayacak

Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsızlık meşalesini yaktığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Küçükçekmece’de gerçekleştirilecek Haluk Levent konseriyle kutlanacak.

Küçükçekmece 19 Mayıs’ı Haluk Levent ile kutlayacak

Küçükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği 19 Mayıs kutlamaları kapsamında Atakent Menekşe Parkı’nda gerçekleşecek konserde binlerce İstanbullu genç, kendilerine armağan edilen bayramı, Haluk Levent’in söyleyeceği şarkılar, türküler ve marşlarla kutlayacak. 'Sana Söz Atam, Vazifemiz Cumhuriyet!' sloganıyla gerçekleştirilecek 19 Mayıs kutlamaları saat 20.00’de başlayacak.

BAŞKAN KEMAL ÇEBİ’DEN İSTANBULLULARA DAVET
7’den 70’e tüm İstanbulluları Küçükçekmece’deki 19 Mayıs kutlamalarına davet eden Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Millî mücadelenin 104. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve millî mücadele kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. 19 Mayıs, gençliğe bırakılan sonsuz emanet, bağımsızlığımızın ilk adımıdır. Küçükçekmece’de tüm enerjimizle ve coşkumuzla bayramımızı binlerce gençle birlikte kutlayacağız. Tüm İstanbulluları bayram sevincini hep birlikte yaşamak, müziğin, baharın ve açık havanın tadını çıkarmak için Küçükçekmecemize davet ediyorum” diye konuştu.

Öne Çıkanlar
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
Son Haberler
Jorge Jesus şampiyonluğa inanıyor Spor
Jorge Jesus şampiyonluğa inanıyor
Nenad Bjelica'dan flaş itiraf Spor
Nenad Bjelica'dan flaş itiraf
Cumhur İttifakı’ndan Sinan Oğan’a ardı ardına sert sözler 'Çok havaya girmemesi gerekir' Siyaset
Cumhur İttifakı’ndan Sinan Oğan’a ardı ardına sert sözler 'Çok havaya girmemesi gerekir'
Fenerbahçe taraftarı Kadıköy'ü 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye inletti Spor
Fenerbahçe taraftarı Kadıköy'ü 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye inletti
Maç bitti. Fenerbahçe'ye transferini açıkladı Spor
Maç bitti. Fenerbahçe'ye transferini açıkladı
Trezeguet: Bir şey değişmiyor Spor
Trezeguet: Bir şey değişmiyor
Trabzonspor 41 yıllık hasreti bitirdi ama kazanamadı Spor
Trabzonspor 41 yıllık hasreti bitirdi ama kazanamadı