Küçükçekmece 19 Mayıs’ı Haluk Levent ile kutlayacak

Küçükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği 19 Mayıs kutlamaları kapsamında Atakent Menekşe Parkı’nda gerçekleşecek konserde binlerce İstanbullu genç, kendilerine armağan edilen bayramı, Haluk Levent’in söyleyeceği şarkılar, türküler ve marşlarla kutlayacak. 'Sana Söz Atam, Vazifemiz Cumhuriyet!' sloganıyla gerçekleştirilecek 19 Mayıs kutlamaları saat 20.00’de başlayacak.

BAŞKAN KEMAL ÇEBİ’DEN İSTANBULLULARA DAVET

7’den 70’e tüm İstanbulluları Küçükçekmece’deki 19 Mayıs kutlamalarına davet eden Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Millî mücadelenin 104. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve millî mücadele kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. 19 Mayıs, gençliğe bırakılan sonsuz emanet, bağımsızlığımızın ilk adımıdır. Küçükçekmece’de tüm enerjimizle ve coşkumuzla bayramımızı binlerce gençle birlikte kutlayacağız. Tüm İstanbulluları bayram sevincini hep birlikte yaşamak, müziğin, baharın ve açık havanın tadını çıkarmak için Küçükçekmecemize davet ediyorum” diye konuştu.