Haluk Levent'in paylaşımı yürekleri dağladı. Vefa böyle bir şey

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük bir çaba sarf ederek depremzedelere yardım etmişti. Levent, depremde ailesini kaybeden gencin mezuniyet törenine gitti.

Haluk Levent'in paylaşımı yürekleri dağladı. Vefa böyle bir şey

Editör: Turgay BEŞYILDIZ

Kahramanmaraş merkezli depremler 'asrın felaketi' olarak nitelendirilmiş ve ülkemizde asla kapanmayacak bir yaraya yol açmıştı.

Haluk Levent ise depremzedelere en büyük desteği vererek takdir toplamıştı.
Pek çok kişinin ailesini kaybettiği depremde, Nehir Karakuş da ailesinin tamamını kaybederek hayatının en zor sınavını verdi.

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Genç kızla iletişime geçen ve mezuniyet törenine katılmaya söz veren Haluk Levent, sözünü tutarak mezuniyet törenine gitti.

Levent, sosyal medya hesabından "Deprem tüm ailesini , yakınlarını almıştı elinden. Hepimizi ağlatmıştı hikayesi. Kep töreni için Haluk abisi söz verdi. Ve az önce mezun oldu" yazarak güzel kalbine bir kez daha hayran bıraktı.

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