﻿Küçükçekmece'de istinat duvarı çöktü: 1 Öğrenci yurdu ve 6 bina boşaltıldı

İHA

Küçükçekmece'de bir inşaatın istinat duvarının çökmesinin ardından bitişiğinde bulunan özel üniversite binasında çökme meydana geldi. Bina çevresinde bulunan 71 öğrencinin olduğu bir yurt, 6 bina ve 128 daire tedbir amacıyla boşaltıldı.

Küçükçekmece'de saat 23.30 sıralarında bir inşaatın istinat duvarının çatlaması sonucunda bir özel üniversite binasında kısmi çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve polis ekibi olay yerine sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler inşaat alanında incelemerini sürdürdü. AFAD ekiplerinin hazır bekletildiği alanda, çevredeki binalar tedbir amacıyla tahliye edildi.

1 ÖĞRENCİ YURDU VE 6 BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Belediye ekiplerinin incelemeleri sonucunda çevrede bulunan binalarda inceleme yapan ekipler, 6 bina, 128 daire ve bir öğrenci yurdunu tedbir amacıyla tahliye etti.

''DEPREM OLUYOR SANDIK''

Çöken üniversite binasının karşısında oturduğunu söyleyen mahalle sakinlerinden Kaan Enes Yıldız, “Akşam saatlerinde evdeydik, bir anda bir ses geldi. Deprem oluyor sandık. Herkes balkona üşüştü. Dışarı baktık. Burada bir telaş vardı. Burada restoran var. İlk oradan insanlar çıkmış fark edip. İnşaat tarafından koşup alanı boşlatın, dediler. Bayağı bir sarsıldık, çok yakındık. İnşaat uzun süredir var. Biz bu inşaatın seslerini sürekli duyuyorduk. Yakın çevrede oturanlar tarafından çok uyarlar olmuş. Ama bir şey olmadı.

Otobüsler geldi. Üç otel ayarlanmış, insanları oraya götürdüler. Bizim evimiz tahliye olmadı ama çatırtı sesleri geliyor. Hala sesler geliyor.” diye konuştu.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.