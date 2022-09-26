Zafer Arapkirli canlı yayında bir Yeliz taklidi yaptı. Sosyal medya yıkıldı

Zafer Arapkirli, yaptığı bir konuşmada, Batılı ülkelerin İslam alimlerinden aldığı bilimle marka marka arabalar ürettiğini iddia eden AKP'nin Yeliz'i olarak tanınan milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ile dalga geçti.

KRT ekranlarındaki programında Ahmet Hamdi Çamlı'nın ifadelerini yorumlayan Zafer Arapkirli, "Yeliz beyefendi Batı'ya takmış durumda. Bunun ünlü bir söylemi vardır. Bunlar "Bütün bilimi, mühendisliği, matematiği, bizden aldılar." diye bir tiradı vardır.

Her şey Türk bilim insanları tarafından icat edilmiş, matematik, cebir, geometri. Bütün bilimler filan. Batılılar bizden çalmışlar bu bilimleri. 'Araklamışlar.' 'Alman ne bilir matematiği' diyor. 'Fransız ne anlar cebirden, geometriden. Bizden çaldılar hepsini' filan diyor" ifadelerini kullanarak şöyle devam etti:

"Bazen ciddi ciddi dalga geçtiğine inanıyorum Yeliz beyin. Böyle bir stand-up üslubu oluşturmuş "Siz anlamazsınız. Ne anlarsınız. BMW'dir Mercedes'tir. Nasıl yapacaksınız" diyor, "Onu bizimkilerden öğrendiniz" diyor.

Bizimkiler dediği de Türk bilim insanları değil, Arap alimleri tarihteki.

Bu Yeliz beyi, bu değerli ifşaatı nedeniyle tebrik mi edelim, ne diyelim bilemedim yani. Allah selamet versin."

AHMET HAMDİ ÇAMLI NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz gün Kocaeli'de yaşayan Rizelilerle buluşan Ahmet Hamdi Çamlı, Batılı ülkeleri hedef almıştı.

Çamlı, Al işte, kapımızda bir tane arabamız yok. Görüyor musun Alman arabası. Benim arabam da Alman arabası. Buraya gelen arkadaşların arabaları da Alman, Fransız, İtalyan. Bir tane araba yok kapımızda ya. Şu konuşmalarımızı çeken videolar bile bizim değil. Bu elimdeki mikrofon bile benim değil. Haremimle konuştuğum bu telefon bile benim değil” ifadelerini kullanmıştı.

Çamlı sözlerine şöyle devam etmişti:

“BMW yapmış, Mercedes yapmış; benden aldığı ilimle bilimle yaptı. Bunu söylediğimde benimle dalga geçiyorlar… İslam medeniyetinden aldığınız ilimle yaptınız. Makine, mühendislik; siz bu işlerden anlamazsınız. Bunların kökü bizde. Bizden aldınız ve yaptınız, şimdi bunlarla bize efelik yapıyorsunuz. Bunu da zulüm aracı olarak kullanıyorsunuz… Onun için küresel intifada içerisinde olmak hepimizin üzerine bir borçtur. Bir vatan, millet meselesidir.”