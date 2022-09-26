26 Eylül 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Zafer Arapkirli canlı yayında bir Yeliz taklidi yaptı. Sosyal medya yıkıldı

Zafer Arapkirli canlı yayında bir Yeliz taklidi yaptı. Sosyal medya yıkıldı

Zafer Arapkirli canlı yayında kamuoyunda Yeliz olarak tanınan AKP'li Ahmet Hamdi Çamlı'nın taklidini yaptı. Sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 20:41
Takip Et

Zafer Arapkirli canlı yayında kamuoyunda Yeliz olarak tanınan AKP'li Ahmet Hamdi Çamlı'nın taklidini yaptı. Sosyal medyada gündem oldu

Zafer Arapkirli canlı yayında bir Yeliz taklidi yaptı. Sosyal medya yıkıldı
+
Aa
-

Zafer Arapkirli, yaptığı bir konuşmada, Batılı ülkelerin İslam alimlerinden aldığı bilimle marka marka arabalar ürettiğini iddia eden AKP'nin Yeliz'i olarak tanınan milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ile dalga geçti.

KRT ekranlarındaki programında Ahmet Hamdi Çamlı'nın ifadelerini yorumlayan Zafer Arapkirli,  "Yeliz beyefendi Batı'ya takmış durumda. Bunun ünlü bir söylemi vardır. Bunlar "Bütün bilimi, mühendisliği, matematiği, bizden aldılar." diye bir tiradı vardır.

Her şey Türk bilim insanları tarafından icat edilmiş, matematik, cebir, geometri. Bütün bilimler filan. Batılılar bizden çalmışlar bu bilimleri. 'Araklamışlar.' 'Alman ne bilir matematiği' diyor. 'Fransız ne anlar cebirden, geometriden. Bizden çaldılar hepsini' filan diyor" ifadelerini kullanarak şöyle devam etti:

"Bazen ciddi ciddi dalga geçtiğine inanıyorum Yeliz beyin. Böyle bir stand-up üslubu oluşturmuş "Siz anlamazsınız. Ne anlarsınız. BMW'dir Mercedes'tir. Nasıl yapacaksınız" diyor, "Onu bizimkilerden öğrendiniz" diyor. 

Bizimkiler dediği de Türk bilim insanları değil, Arap alimleri tarihteki.

Bu Yeliz beyi, bu değerli ifşaatı nedeniyle tebrik mi edelim, ne diyelim bilemedim yani. Allah selamet versin."

AHMET HAMDİ ÇAMLI NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz gün Kocaeli'de yaşayan Rizelilerle buluşan Ahmet Hamdi Çamlı, Batılı ülkeleri hedef almıştı.

Çamlı, Al işte, kapımızda bir tane arabamız yok. Görüyor musun Alman arabası. Benim arabam da Alman arabası. Buraya gelen arkadaşların arabaları da Alman, Fransız, İtalyan. Bir tane araba yok kapımızda ya. Şu konuşmalarımızı çeken videolar bile bizim değil. Bu elimdeki mikrofon bile benim değil. Haremimle konuştuğum bu telefon bile benim değil” ifadelerini kullanmıştı.

Çamlı sözlerine şöyle devam etmişti:

“BMW yapmış, Mercedes yapmış; benden aldığı ilimle bilimle yaptı. Bunu söylediğimde benimle dalga geçiyorlar… İslam medeniyetinden aldığınız ilimle yaptınız. Makine, mühendislik; siz bu işlerden anlamazsınız. Bunların kökü bizde. Bizden aldınız ve yaptınız, şimdi bunlarla bize efelik yapıyorsunuz. Bunu da zulüm aracı olarak kullanıyorsunuz… Onun için küresel intifada içerisinde olmak hepimizin üzerine bir borçtur. Bir vatan, millet meselesidir.”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
1
﻿Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
﻿Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
﻿AKP'ye yakın dergi yaptı. Ankette Erdoğan çıkmadı apar topar kaldırıldı.
2
﻿AKP'ye yakın dergi yaptı. Ankette Erdoğan çıkmadı apar topar kaldırıldı.
﻿AKP'ye yakın dergi yaptı. Ankette Erdoğan çıkmadı apar topar kaldırıldı.
﻿İYİ Partili Mehmet Tolga Akalın belgesini yayınladı. ABD ile Erdoğan arasında Afganların Türkiye'ye gelmesi için yapılan anlaşmanın tutanakları ortaya çıktı
3
﻿İYİ Partili Mehmet Tolga Akalın belgesini yayınladı. ABD ile Erdoğan arasında Afganların Türkiye'ye gelmesi için yapılan anlaşmanın tutanakları ortaya çıktı
﻿İYİ Partili Mehmet Tolga Akalın belgesini yayınladı. ABD ile Erdoğan arasında Afganların Türkiye'ye gelmesi için yapılan anlaşmanın tutanakları ortaya çıktı
﻿Neşet Ertaş'ın çocuklarından film tepkisi: Babamız sözlü olarak film yapılmamasını vasiyet etti
4
﻿Neşet Ertaş'ın çocuklarından film tepkisi: Babamız sözlü olarak film yapılmamasını vasiyet etti
﻿Neşet Ertaş'ın çocuklarından film tepkisi: Babamız sözlü olarak film yapılmamasını vasiyet etti
﻿Milli rezillik. Türkiye 53 bin nüfuslu adaya 2-0 yenik
5
﻿Milli rezillik. Türkiye 53 bin nüfuslu adaya 2-0 yenik
﻿Milli rezillik. Türkiye 53 bin nüfuslu adaya 2-0 yenik
﻿Mevlana'nın şiiri oldu Erdoğan'ın gençliğe hitabesi
6
﻿Mevlana'nın şiiri oldu Erdoğan'ın gençliğe hitabesi
﻿Mevlana'nın şiiri oldu Erdoğan'ın gençliğe hitabesi
﻿ İsmail Saymaz Kılıçdaroğlu’nun en güçlü rakibini açıkladı. Herkes Erdoğan sanıyordu 
7
﻿ İsmail Saymaz Kılıçdaroğlu’nun en güçlü rakibini açıkladı. Herkes Erdoğan sanıyordu 
﻿ İsmail Saymaz Kılıçdaroğlu’nun en güçlü rakibini açıkladı. Herkes Erdoğan sanıyordu 
﻿Sosyal medya cinayeti davası başladı
﻿Sosyal medya cinayeti davası başladı
﻿Sosyal medya cinayeti davası başladı
﻿Ev sahibinin zorla tahliye ettirdiği Sri Lanka İstanbul Fahri Başkonsolosluğu korsan çıktı
﻿Ev sahibinin zorla tahliye ettirdiği Sri Lanka İstanbul Fahri Başkonsolosluğu korsan çıktı
﻿Ev sahibinin zorla tahliye ettirdiği Sri Lanka İstanbul Fahri Başkonsolosluğu korsan çıktı
﻿ İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz artışı sinyali
﻿ İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz artışı sinyali
﻿ İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz artışı sinyali
﻿Bağcılar'daki cinayetin görüntülerini paylaşan 3 kişi serbest bırakıldı
﻿Bağcılar'daki cinayetin görüntülerini paylaşan 3 kişi serbest bırakıldı
﻿Bağcılar'daki cinayetin görüntülerini paylaşan 3 kişi serbest bırakıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.