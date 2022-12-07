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Yaşı kemale erenler bunu iyi bilir

Zeytinyağlı kudret narı tam bir şifa bombasıdır. İşte bu müthiş ikilinin muhteşem faydaları…

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 15:44
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Kudret narı zeytinyağı ikilisi şifa veriyor

Yaşı kemale erenler bunu iyi bilir
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Mide ve bağırsak sorunlarıyla mücadele edenlerin doğal tedavi yöntemi olarak kullandığı kudret narı, yaşı ileri olanlar tarafından çok daha iyi bilinir. A Vitamini olmak üzere, B1, B2, ve C vitaminlerinin yanı sıra demir, kalsiyum, fosfor, bakır ve potasyum bakımından zengindir.
Yanıklar, mide rahatsızlıkları, bağırsak problemleri gibi birçok sağlık sorununa iyi gelen kudret narı, zeytinyağında bekletilerek tüketilmeli. En az 1 ay saf ve kaliteli zeytinyağında kalması gereken kudret narı, ilaçları rafa kaldıracak etkiye sahip.

Kudret narını iyi şekilde yıkadıktan sonra çok küçük parçalar halinde doğrayın ve bir kavanoz içine alın. Kavanozun yarısını da hakiki zeytinyağı ile doldurun. En az 30 gün boyunca bekletin. İşte zeytinyağlı kudret narının faydaları...

Kudret narı yağı ve zeytinyağı enflamasyonu bastırıyor,  yaraların iyileşme sürecini hızlandırıyor. Uzun yıllardır eski insanlar tarafından kullanılan kudret narı bitkisinin ülser, gastrit ve reflü de önemli etkisi oluyor.

Kudret narı ve zeytinyağı midede üreyen ve mide asidinin artmasına neden olan helikobakter pilori bakterisine karşı önlüyor. Mideye iyi gelmesi için sabahları ve akşamları 1 tatlı kaşığını bir ay süreyle tüketmek gerekiyor

 

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