Kuduz köpek vakasında 4 yakalama kararı

Öte yandan, Ankara'da tutuklanan Yaşama Tutunan Patililer Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı'ya 28 köpeği mevzuata aykırı şekilde verdikleri gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesine de para cezası kesildi.

Önceki hafta bir vatandaşın kuduz köpek tarafından ısırılmasının ardından hastanede tedavi altına alınırken, köpek ise öldü. Yaşanan olayın ardından Eyyübiye ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi'nde kısmi karantina başlatıldı. Belediye ekipleri, muhtar Halil Kaya ile birlikte köpekleri uyuşturucu iğne ile bayıltarak toplamaya başladı.

Görüntülerin ardından tepki

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından hayvanseverler, Batıkent Mahallesi'ne giderek muhtarlık ofisinin kapı ve duvarlarına "Katil" yazdı. Bu olayın ardından valilik soruşturma başlatırken, "Kamu Malına Zarar Verme, Hakaret ve Tehdit" suçlamalarıyla 4 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ceza

Siverek'te bulunan barınaktaki 28 köpeği mevzuata aykırı bir şekilde dernek başkanı Buket Özgünlü Boyacı'ya verdiği gerekçesiyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine cezai işlem uygulandı. Belediye ve işlemi gerçekleştiren kişilere idari para cezası uygulandığı belirlendi.

Ankara'da tutuklanmıştı

Sokak hayvanlarının toplatılmasını protesto etmek için Şanlıurfa'ya gelen Yaşama Tutunan Patililer Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı, kuduz riski taşıyan hayvanları Ankara'ya götürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı.