Milyonluk vurgun yapan çete lideriyle ilgili yeni detay

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, devre mülk sahiplerini, yüksek fiyatla satış vaadiyle dolandırdıkları öne sürülen çete üyelerini yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından çete üyelerinin çok sayıda kişiye devre mülk satışı yapabilme adına kredi çektirdiği ve bu paralara el koyduğu belirlendi. Harekete geçen ekipler, cuma günü düzenlenen operasyonla 26 çete üyesini yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

MİZANSEN GÖRÜNTÜLERMİŞ

Gözaltına alınanlardan çete lideri olduğu değerlendirilen Ramazan T.’nin sosyal medya hesaplarından paylaştığı görsellerdeki lüks yaşamı dikkat çekti. Kız arkadaşıyla helikoptere binen Ramazan T.’nin Çırağan Sarayı’nda da evlilik teklif ettiği görüldü.

Ramazan T.’nin mizansen olarak gözaltına alındığı ve gece kulübünde dans ettiği videoları da sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.