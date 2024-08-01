Kültürel mirasımızı dünyaya tanıtan öncü isim

Millî değerlerimizin dünya çapında tanıtılmasında büyük rol oynayan önemli şahsiyetler vardır. Bunlardan birisi de Prof. Dr. Ali Yakıcı’dır. UNESCO Türkiye Millî Komisyonu’nda Prof. Dr. Öcal Oğuz’la birlikte büyük çalışma yürüten Prof. Dr. Ali Yakıcı, Somut Olmayan Kültürel Miras Türkiye Ulusal Envanteri'ne yüzlerce kültürel ve sanatsal değer eklenmesine büyük katkı verdi. Böylece Türkiye’nin dünyada tanıtılmasında öncü oldu.

Ali Yakıcı, 1956’da Konya’nın merkez Karatay ilçesinde doğmuş, çocukluğu Karatay’da büyük dedesinin adını taşıyan Âşık Mehmet Yakıcı Caddesinin de bulunduğu Sedirler semtinde geçmiş, ilk ve orta öğrenimini Konya’da tamamlayan edebiyat merakı Ortaokul öğrencisiyken başlamış, 1969-1971 yılları arasında MEB Yayını 1000 Temel Eser serisinden çıkan kitapların tamamını okuyup kitaplığına kazandırmıştır.

Lise yıllarında, boş vakitlerini fotoğrafçılık ve gazete muhabirliği yaparak değerlendirmiş, 1972-1973 yıllarında Konya’da yayımlanmakta olan Yeni Konya, Yeni Meram, Bizim Konya gazetelerinin spor ve foto muhabirliği yapmış, Türkiye’de Yarın Gazetesinde “Hikâyem” başlığıyla günlük öykülerle Yeni Meram Gazetesinde “Bence” başlığıyla, birinci sayfada başyazılar yazmıştır.

Büyük dedesi Âşık Mehmet Yakıcı’nın da manevi katkısının olduğu edebiyat birikim ve sevdası, Ali Yakıcı’nın Edebiyat Fakültesine yönelmesinde etkili olmuş, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazanarak bu bölümde, Prof. Dr. Kaya Bilgegil, Prof. Dr. Mehmet Akalın, Prof. Dr. Selahattin Olcay, Prof. Dr. Harun Tolasa, Prof. Dr. Saim Sakaoğlu, Prof. Dr. Fikret Türkmen, Prof. Dr. Bilge Seyidoğlu, Prof. Dr. Muhan Bali, Prof. Dr. Şerif Aktaş, Prof. Dr. Mustafa İsen, Prof. Dr. Celal Tarakçı, Prof. Dr. Efrasiyap Gemalmaz, Prof. Dr. Belkıs Gürsoy, Prof. Dr. Recep Toparlı, Prof. Dr. Ensar Arslan gibi edebiyat alanının kıymetli hocalarından dersler almıştır.

Ali Yakıcı’nın Halk Edebiyatına yönelmesinde hemşerisi Prof. Dr. Saim Sakaoğlu’nun önemli ölçüde etki ve katkısı olmuştur.

1984’te Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili Edebiyatı Bölümüne Araştırma Görevlisi olarak başlayan Yakıcı, 1986’da Prof. Dr.Abdurrahman Güzel danışmanlığında Niyazi Mısri’nin Divanı İlahiyatı üzerine Yüksek Lisans ve Konya’da Âşıklık Geleneği ve Âşık Mehmet/Metin İnceleme adlı tezi ile Doktora öğrenimini tamamlamış, lisansüstü eğitiminde Prof. Dr. Şükrü Elçin, Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, Prof. Dr. Umay Günay, Prof. Dr. Dursun Yıldırım, Prof. Dr. Abdurrahman Güzel, Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu, Prof. Dr. Amil Çelebioğlu, Prof. Dr. Zeynep Korkmaz gibi alanının duayen hocalarından ders alarak sağlam bir edebiyat zeminine sahip olmuştur.

15 yıl Rektörlük, Türk Dili Bölüm Başkanlığı yapan Yakıcı, 2007’de Halk Edebiyatı alanında Doçent, 2013’te de Profesör olmuş, Gazi Üniversitesinde lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri vermiş, çok sayıda lisans, yüksek lisans ve doktora tezi yönetmiştir.

Alanıyla ilgili proje danışmanlığı ve yürütücülüğü ile yurt içindeki pek çok üniversitede kısa süreli görevlerinin yanı sıra yurt dışında da Kazakistan Abay ve Al-Farabi, KKTC Girne-Amerikan, Ukrayna Kiev Şevçenko Millî Devlet Üniversitesi gibi üniversitelerde görev yapmıştır.

TİSAV (Türk Dünyası İktisadi ve Sosyal Araştırmaları Vakfı), Ahilik Kültürünü Araştırma, Tanıtma ve Yaşatma Derneği, İslam Ülkeleri Akademisyenler Birliği, İLESAM (İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği), Eğitim 2023 Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarının yönetim kurullarında başkanlık, başkan yardımcılığı, genel sekreterlik, danışmanlık gibi aktif görevler almıştır.

UNESCO Türkiye Millî Komisyonunda Somut Olmayan Kültürel Miras ve Eğitim Komitesi Üyeliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Halk Ozanları, Âşıklar, Zakirler Seçici Kurulu ile SOKÜM Yaşayan İnsan Hazineleri Seçici Kurullarında üye ve uzman olarak görev almış, Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye Ahilik Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulunda YÖK temsilcisi olarak görevlendirilmiştir.

Ulusal ve uluslararası panel, seminer, konferans, bilgi şöleni ve kurultaylara katılmış, Türkiye’de ve Türkiye dışında kurultay, bilgi şöleni, çalıştay vb. bilimsel toplantılar düzenlemiş, bu toplantılara başkanlık yapmıştır.

Millî Folklor, Folklor ve Edebiyat, Düşünce Dünyasında Türkiz, Yeni Düşünce, Düşünce ve Tarih, Töre, Devlet, Kurgan Edebiyat, Türk Folkloru, Millî Kültür, İslamın İlk Emri Oku, Diyanet, Dirlik, Ahice, Yörükçe, Hacı Bektaş Veli, Bilig, Burak, Konevi, İlkyaz, Yağmur, Cemre vd. adlı ulusal ve uluslararası dergilerde yazarlık, yayın kurulu üyeliği ve editörlük yapmış; TRT, TGRT, Ata Tv, Bengütürk, Kontv, Cem, Türkmeneli vd. televizyonlarda canlı yayınlara katılmış, eğitim, dil, kültür vb. konular üzerine konuşmalar gerçekleştirmiştir.

40 yıl süren akademik hayatında 48 yüksek lisan tezi, 12 doktora tezi yönetmiş, 200 kadar ulusal ve uluslararası bilimsel sempozyum ve kongreye katılmış, 200’ün üzerinde makale yayımlamış, 20 kitap ile 50’nin üzerinde kitapta bölüm ve ansiklopedi maddesine imza atmıştır.

AHCI, CSA, MLA, SCOPUS, TR DİZİN vd. alanının önemli uluslararası indeksleri tarafından taranan uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi MİLLÎ FOLKLOR, 137. sayısını Prof. Dr. Ali Yakıcı özel sayısı olarak yayımlamıştır.

Ali Yakıcı’nın , (M. Yücel, M. Doğan, V.Savaş Yelok ile birlikte), Ankara: Yargı Yayınları arasında 2015-17 yılları arasında çıkan Üniversiteler İçin Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Türkçe 1 Yazılı Anlatım, Türkçe 2 Sözlü Anlatım adlı kitaplarının dışında;

*Deliktaş’tan Yükselen Ses: Dilimiz Birdir Bizim/ Ozan Zebuni’nin Şiirleri, Ankara: Son Çağ Kültür Yayınları, 2019.

*Halk Şiirinde Türkü –Tanım-Tahlil-İnceleme-Metin, İkinci Baskı, Ankara: Akçağ Yayınları, 2013 (İlk Baskı: 2007).

*Sahipsiz Çınar Âşık Fuat Çerkezoğlu, Ankara: Kurgan Edebiyat Yayını, 2013.

*2023’e Doğru Türkçe, (A. Güneş ile) Ankara: Eğitim 2023 Yayınları, 2011.

*Ozan Dili Çevik Olur, Âşık Edebiyatı Yazıları, Ankara: Gazi Kitabevi Yayını, 2009.

*Yahya Şükrü Lelik/Ceylanıma Selam Söyle, Ankara: Tisav Yayınları, 2005.

*Ozanların Diliyle Osmanlı Türklüğü, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 2000.

*Geleneksel Türk Tiyatrosu, (A.Yücel ve İ. Çetin ile) Ankara: Türk Kültür Vakfı Yayınları, 1999.

*Yunus Emre’ye Şiirler, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1991.

*Yeni Konya-40 Yıl (1949-1989), Konya: Yeni Konya Yayınları, 1989.

*Turkish Customs And Tradıtıons, İstanbul: Doğu Research Center Yayını, 1988.

Adlı kitapları bulunmaktadır.

Alanında Yaptığı Araştırma ve Yayınları nedeniyle:

*UAESEB (Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği) Bilge Tonyukuk Türk Eğitimine Hizmet Ödülü:2020

*Türk Dünyası İktisadi ve Sosyal Araştırmalar Vakfı Türk Dili ve Kültürüne Hizmet Ödülü:2018

*UAESEB (Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği) Ahmet Yesevi Türk Dünyasına Hizmet Ödülü:2016

*Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu Türk Halk Kültürüne Hizmet Ödülü: 2011

gibi ödüllerle onurlandırılan Prof. Dr. Ali Yakıcı, 2008-2011 yılları arasında dört yıl üst üste Gazi Üniversitesi Uluslararası Yayın Ödülü’ne layık görülmüştür.

2023 yılı itibarıyla emekli olan Prof. Dr. Ali Yakıcı, TOBB ETÜ Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde alanıyla ilgili dersler vermekte, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesindeki akademik hayatını yarı zamanlı olarak sürdürmekte, yüksek lisans ve doktora tezleri yönetmektedir. Yakıcı, evli ve üç çocuk babasıdır.