Kulüpler Birliği çuvalladı! Centilmenlik bir dakika sürdü

Tredyol Süper Lig'in yeni sezonunda Kulüpler Birliği Vakfı'nın başlattığı “Nefret yok! Futbol var!” kampanyası havada kaldı.

Süper Lig kulüpleri, 11 Eylül günü saat 15.00'te sosyal medya hesaplarından kampanyaya dair bir video paylaştı.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, “Kulüpler Birliği olarak, son yıllarda giderek artan dijital zorbalık ve şiddete karşı tüm kulüplerimiz nezdinde ortak bir duruş sergilemekteyiz. Son yıllarda özellikle dijital dünyada artarak devam eden nefret söylemleri, hakaretler, tehditler ve siber zorbalık sporun birleştirici yönüne zarar vermektedir. Tüm kulüplerimizle beraber; sporun tüm paydaşlarını bu konuda daha dikkatli ve hassas davranmaya davet ediyoruz” denilmişti.

MAÇLARDA BİR DAKİKA FUTBOL OYNANMADI

Takımlar, bu hafta oynanan maçların ilk dakikasında sahada bekleyerek kampanyaya destek vermiş, nefret söylemi ve hakaretleri protesto etmişti.

Fakat Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ardından kampanya havada kaldı. Tartışmalı hakem kararları sonrası iki kulüp arasında gerilim arttı.

ALİ KOÇ: FETÖ'CÜLERİN KIRINTILARI BİZE HAFİF GELİR

AK Partili Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in, “Sayın Ahmet Metin Genç'in söylediklerinin altına imzamızı atıyoruz. Şike hâlâ devam ediyor. Kaç kişiye karşı mücadele ettiğimizi bilemiyoruz. 20 dakika buz gibi gol iptal ve kırmızı kart. Yuh olsun ve yazıklar olsun. Her zaman en büyük Trabzonspor” açıklamasına Fenerbahçe sert tepki gösterdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamasında, “Bugün oynanan Fenerbahçe–Trabzonspor karşılaşması sırasında, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı’nın ucuz kahramanlık uğruna hadsiz ve şuursuzca yaptığı açıklamalar, Fenerbahçe camiasını ve taraftarını hedef almış; 3 Temmuz sürecinde FETÖ kumpasına karşı sergilenen onurlu direnişi görmezden gelerek toplumu nefret söylemleriyle ayrıştırmaya çalışmıştır. Biz 3 Temmuz’da FETÖ'yü yendik. Kırıntıları bize hafif gelir” ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe, Genç hakkında suç duyurusunda bulundu.

DOĞAN: GENÇ'İN SÖYLEDİKLERİNİN ALTINA İMZAMIZI ATIYORUZ

Ahmet Metin Genç'e destek veren Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ise “Sayın Ahmet Metin Genç'in söylediklerinin altına imzamızı atıyoruz. 3 Temmuz’un ardına saklanarak, 2010-2011 Şampiyonluğumuz hakkında yaptığınız ucuz siyaseti kamuoyunun takdirine bırakıyoruz! Son olarak açıklamalarınıza, kullandığınız dile ve yöneticilerinizin söylemlerine dikkat etmenizi tavsiye ederiz. 2010-2011 Şampiyonu Trabzonspor’dur!” açıklamasını yaptı.

Bunun üzerine Fenerbahçe, Doğan'ın başkan olduğu Kulüpler Birliği Vakfı'ndan çekildi.

SOSYAL MEDYADA HAKARETLER HAVADA UÇUŞTU

Sosyal medyada da iki takım taraftarları arasında tartışmalar yaşandı, hakaretler içeren çok sayıda paylaşım yapıldı.

“Dijital zorbalık” bitsin denilerek ilk dakikasında Fenerbahçe ve Trabzonsporlu futbolcuların topla oynadığı maçın ardından kampanyanın etkisi adeta yok oldu.

