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TFF ve kulüplerden kampanyaya destek çağrısı: Dünyaya örnek olmak istiyoruz

TFF başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi ve Fenerbahçe başkanı Ali Koç, "Omuz Omuza" kampanyasına destek çağrısında bulundular.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 20:00
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Kulüpler ve TFF'den kampanyaya destek çağrısı

TFF ve kulüplerden kampanyaya destek çağrısı: Dünyaya örnek olmak istiyoruz
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Spor Toto Süper Lig'de yer alan kulüplerin başkanları, 1 Mart'ta başlayacak "Omuz Omuza" kampanyasına destek çağrısında bulundu.

Büyükekşi ile Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor maçından önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"DÜNYAYA ÖRNEK OLMAK İSTİYORUZ"
Kahramanmaraş merkezli depremlerde birçok vatandaşın hayatını kaybettiğini ve yaralandığını hatırlatan Mehmet Büyükekşi, "Trabzon'da başlattığımız birlik ve beraberliği bugün Beşiktaş'ın ev sahipliğinde sürdürüyoruz. Depremzedelere destek olabilmek için "Omuz Omuza" kampanyamızı başlattık. 1 Mart'ta saat 20.00'de Gençlik ve Spor Bakanlığı, TFF, Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Sports'un ortaklaşa düzenleyeceği bir organizasyon olacak. Hedefimiz depremzedelerin barınma ihtiyacını karşılayabilmek. Konteyner ve kalıcı konut sorununu çözebilmek için futbol dünyası olarak bir araya geliyoruz. Türk futbol ailesi olarak tüm dünyaya örnek olacak bir şekilde önemli bir yardım gecesi gerçekleştirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"YURT DIŞINDAN DA TAKIM GETİREBİLİRİZ"
"Omuz Omuza" kampanyasının 15 Haziran'a kadar süreceğini aktaran Büyükekşi, "Bir seferlik bir kampanya yapmayacağız. Galatasaray-Adana Demirspor özel maçı olacak. 12 farklı özel maç planlıyoruz. Yurt dışından takımlar da getirebiliriz. Bunu farklı yardım kampanyalarıyla desteklemek istiyoruz." diye konuştu.
 

"ASIL MESAJ BİRLİK VE BERABERLİĞİ SİMGELEMEK"
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, futbol ailesi olarak depremzedelerin yanında olduklarına vurgu yaparak, "Kulüp başkanlarını misafir etmek bizim için onurdur. Trabzonspor ve Fenerbahçe kulüplerine özellikle teşekkür etmek istiyorum. Asıl mesaj birlik ve beraberliği simgelemek. Yardım kampanyalarının hepsi bizim için önemli. Herkes yeter ki yapsın. Hepsine destek olmaya hazırız." şeklinde görüş belirtti.

"HASSASİYETİ DEVAM ETTİRMELİYİZ"
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ise depremzedelerin özellikle barınma konusunda yaşadığı sıkıntıları giderebilmek için "Omuz Omuza" kampanyasının çok önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Futbol ailesine büyük sorumluluklar düşüyor. Farkındalık yaratmalıyız. Hassasiyeti devam ettirmeliyiz. Ülkenin yüzde 90'ına dokunuyoruz. 1 Mart'taki kampanyayı çok önemsiyoruz. Herkes omuz omuza vermeli. Futbol ailesi olarak bu acıları bir nebze de giderebilmeyi çok kutsal bir görev olarak görüyorum. İnşallah barınma konusuna çok büyük katkısı olur."

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