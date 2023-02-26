26 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Skandal rapor! Fenerbahçe'ye TFF'den 'Hükümet istifa' cezası yolda

Skandal rapor! Fenerbahçe'ye TFF'den 'Hükümet istifa' cezası yolda

Fenerbahçe tribünlerinin Konyaspor maçındaki "Hükümet istifa" tezahüratının TFF gözlemcisinin raporuna "Çirkin ve kötü tezahürat" olarak yazıldığı ortaya çıktı. Skandal rapor üzerine Sarı - Lacivertliler tribün kapatma cezası tehlikesiyle karşı karşıya.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 16:26
Takip Et

TFF gözlemcisinden skandal rapor

Skandal rapor! Fenerbahçe'ye TFF'den 'Hükümet istifa' cezası yolda
+
Aa
-

Fenerbahçe-Konyaspor maçının TFF gözlemcisinin hazırladığı rapor gündeme bomba gibi düştü.

Fotospor'un haberine göre TFF gözlemcisi, dün akşam oynanan Fenerbahçe-Konyaspor maçında sarı-lacivertli taraftarların küfürlü tezahürat yapmamasına rağmen 'çirkin ve kötü tezahürat' yapıldığını şeklinde rapor yazdı.
53. MADDEYE GÖRE PFDK'YA SEVK

Konyaspor maçında sarı-lacivertli tribünlerde herhangi bir küfür olmamasına rağmen maçın TFF gözlemcisi "çirkin ve kötü tezahürat" yapıldığı şeklinde rapor yazdı. Sarı-lacivertlilerin PFDK'nin 53'üncü maddesi gereği PFDK'ya sevk edilmesini talep etti.

TRİBÜN KAPATMA GELEBİLİR

Bu talep kabul görürse Fenerbahçe bu sezon 6'ncı kez "çirkin ve kötü tezahürat" yüzünden PFDK'ya gitmiş olacak. Son olarak 130 bin TL ceza alınmıştı. Maçın TFF gözlemcisinin raporuna göre tribün kapatma cezası gündeme gelecek.


 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Şerafettin Tilki Galatasaray'daki gizli konseyi ortaya çıkardı. Çok gizli tutulan konseyde bakın kimler var?
1
﻿Şerafettin Tilki Galatasaray'daki gizli konseyi ortaya çıkardı. Çok gizli tutulan konseyde bakın kimler var?
﻿Şerafettin Tilki Galatasaray'daki gizli konseyi ortaya çıkardı. Çok gizli tutulan konseyde bakın kimler var?
﻿Oğuzhan Uğur'dan kendisini hedef gösteren Melih Gökçek'e yanıt
2
﻿Oğuzhan Uğur'dan kendisini hedef gösteren Melih Gökçek'e yanıt
﻿Oğuzhan Uğur'dan kendisini hedef gösteren Melih Gökçek'e yanıt
﻿Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına ağır hakaretler: Ulan ahlaksızlar
3
﻿Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına ağır hakaretler: Ulan ahlaksızlar
﻿Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına ağır hakaretler: Ulan ahlaksızlar
﻿Aleyna Tilki 'Acilen' notuyla paylaştı. Oturum vermeyin
4
﻿Aleyna Tilki 'Acilen' notuyla paylaştı. Oturum vermeyin
﻿Aleyna Tilki 'Acilen' notuyla paylaştı. Oturum vermeyin
﻿İçinde kimyasal madde bulunan varil patladı
5
﻿İçinde kimyasal madde bulunan varil patladı
﻿İçinde kimyasal madde bulunan varil patladı
﻿İslam Memiş altın almak için en doğru zamanı açıkladı
6
﻿İslam Memiş altın almak için en doğru zamanı açıkladı
﻿İslam Memiş altın almak için en doğru zamanı açıkladı
﻿Zaniolo sahaya çıkıyor. Alanyaspor Galatasaray maçının kanalı belli oldu
7
﻿Zaniolo sahaya çıkıyor. Alanyaspor Galatasaray maçının kanalı belli oldu
﻿Zaniolo sahaya çıkıyor. Alanyaspor Galatasaray maçının kanalı belli oldu
﻿Kanser hastasıydı. Yeşilırmak'ta cesedi bulundu
﻿Kanser hastasıydı. Yeşilırmak'ta cesedi bulundu
﻿Kanser hastasıydı. Yeşilırmak'ta cesedi bulundu
﻿Hatay'da pazar ayininde depremzedeler için dua edildi   
﻿Hatay'da pazar ayininde depremzedeler için dua edildi   
﻿Hatay'da pazar ayininde depremzedeler için dua edildi   
﻿Sinop’ta ölü yunus kıyıya vurdu
﻿Sinop’ta ölü yunus kıyıya vurdu
﻿Sinop’ta ölü yunus kıyıya vurdu
﻿Hangi besinler buzdolabında saklanmamalı? Buzdolabında besin değeri bozulan yiyecekler neler?
﻿Hangi besinler buzdolabında saklanmamalı? Buzdolabında besin değeri bozulan yiyecekler neler?
﻿Hangi besinler buzdolabında saklanmamalı? Buzdolabında besin değeri bozulan yiyecekler neler?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.