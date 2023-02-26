Skandal rapor! Fenerbahçe'ye TFF'den 'Hükümet istifa' cezası yolda

Fenerbahçe-Konyaspor maçının TFF gözlemcisinin hazırladığı rapor gündeme bomba gibi düştü.

Fotospor'un haberine göre TFF gözlemcisi, dün akşam oynanan Fenerbahçe-Konyaspor maçında sarı-lacivertli taraftarların küfürlü tezahürat yapmamasına rağmen 'çirkin ve kötü tezahürat' yapıldığını şeklinde rapor yazdı.

53. MADDEYE GÖRE PFDK'YA SEVK

Konyaspor maçında sarı-lacivertli tribünlerde herhangi bir küfür olmamasına rağmen maçın TFF gözlemcisi "çirkin ve kötü tezahürat" yapıldığı şeklinde rapor yazdı. Sarı-lacivertlilerin PFDK'nin 53'üncü maddesi gereği PFDK'ya sevk edilmesini talep etti.

TRİBÜN KAPATMA GELEBİLİR

Bu talep kabul görürse Fenerbahçe bu sezon 6'ncı kez "çirkin ve kötü tezahürat" yüzünden PFDK'ya gitmiş olacak. Son olarak 130 bin TL ceza alınmıştı. Maçın TFF gözlemcisinin raporuna göre tribün kapatma cezası gündeme gelecek.



