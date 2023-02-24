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Süper Lig'de play-off sistemi yapılacak mı? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, ortaya atılan 'Süper Lig'de play-off oynanması' iddialarına açıklık getirdi.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 11:05
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Mehmet Büyükekşi açıkladı. Süper Lig'de play-off sistemi yapılacak mı?

Süper Lig'de play-off sistemi yapılacak mı? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı
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Türkiye'yi derinden etkileyen depremler dolayısıyla Süper Lig'de Hatayspor ve Gaziantep FK ligden çekilmişti.

Ligin devamı ile ilgili olarak play-off sistemi iddiaları ortaya atıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi, Fanatik'e bu konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Büyükekşi, "Yaptığımız resmi açıklamalara rağmen maalesef her gün ligin gidişatı ve benzeri konularda çeşitli iddialar gündeme geliyor. Daha önce resmi duyurularını ve planlamalarını yaptığımız süreçler dışında herhangi yeni bir şey gündemimizde yok. Play Off iddiası ve benzeri şeyler nereden çıkıyor anlamış değilim. Ne bu yönde bir talep gelmiş durumda ne de böyle bir şey gündemimizde'' ifadelerini kullandı.

Büyükekşi ayrıca "Ligleri planladığımız şekilde oynatıp, takvimimize sadık kalarak sezonu bitirmek en büyük gayemiz. Bilindiği üzere İstanbul’da 10 Haziran 2023’te Şampiyonlar Ligi Finali’ne ev sahipliği yapacağız." dedi.

TFF Başkanı son olarak "Gayemiz en geç haziranın ilk haftasında ligleri sağlıklı bir şekilde bitirmek, sonrasında da tüm mesaimizi Şampiyonlar Ligi Finali’ne harcamak. Yaşadığımız büyük felaket sonrası FIFA ile olduğu gibiUEFAile de sürekli iletişim halindeyiz. Kimsenin kuşkusu olmasın. İnşallah TFF olarak üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğiz.'' şeklinde konuştu.

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