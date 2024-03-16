Kumarbazlara gece şoku; 24 gözaltı

Kaynak: İHA
Kumarbazlara gece şoku; 24 gözaltı
Denizli’de polis ekipleri tarafından gece saatlerinde düzenlenen kumar operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı. 154 bin 200 TL idari para cezası verildi.

Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi’nde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 15 Mart 2024 Cuma günü gece saatlerinde bir ikamette kumar oynandığını belirledi.

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında ikametin umuma açık yer haline getirilerek ruhsatsız faaliyet gösterdiği, daire içerisindeki 24 kişi kumar oynarken yakayı ele verdi.

Operasyon sonucunda masalarda bulunan para ve birçok oyun malzemesi ele geçirilirken, ikameti umuma açık yer haline getirerek kumar oynatan 1 şüpheli hakkında “Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama” suçundan adli işlem yapıldı. İkamette bulunan 24 kişiye toplam 154 bin 200 TL idari para cezası uygulandı.

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