MasterChef All Star’ın yayınlanan yeni bölümünde yarışmacılar sokak lezzetleri konseptiyle yemekler hazırladı. MasterChef sonrasında kumpir tarifi araştırılıyor. Peki, kumpir nasıl yapılır? Kumpir tarifi için malzemeler neler?

İşte kumpir tarifi…

KUMPİR TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 2 adet büyük boy patates (yıkanmış, kurulanmış)

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- 3/4 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

- 1 çay bardağı haşlanmış mısır

- 1/2 su bardağı çekirdekleri çıkarılmış zeytin

- 4-5 adet kornişon turşu

- 2 yemek kaşığı mayonez

- 2 yemek kaşığı ketçap

- 1/4 çay kaşığı tuz

KUMPİR NASIL YAPILIR?

Kumpir için büyük patates temin etmeni gerekiyor. Önce yıkayarak hazırladığınız patatesleri bir fırın kağıdı ile sarın. Ardından üzerini alüminyum folyo ile kaplayın.

Önceden 200 derecede ısıttığınız fırının tabanına patatesi yerleştirin. Ters çevirdiğiniz bir tepsiyi çok az aralık kalacak şekilde üzerine kapatın. Bu şekilde yaklaşık 90 dakika pişirin. Bu aşamada, patateslerin içi yumuşayıncaya kadar pişirmeye devam edin.

Patatesler fırında pişerken, tereyağını oda sıcaklığında bekletin. Fırından çıkardığınız patatesi ortadan dikey şekilde kesin ve tereyağını, kaşar peynirini ilave edin.

Bir çatal yardımıyla peynirler eriyene kadar nazikçe karıştırın. Bu aşamada patates içi tereyağı ile yumuşayacak ve kaşar peyniriyle kremamsı bir kıvam alacak.

Daha sonra üzerine haşlanmış mısır, zeytin ve turşu ekleyin. Tercihinize göre sosis ve salam da ekleyebilirsiniz. Mayonez ve ketçap ekledikten sonra kumpir tarifi hazır.