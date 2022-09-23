﻿Kuntz'tan şaşkınlık yaratan açıklama

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi C Ligi'nde İstanbul'da Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldı.

Milli takım bu sonuçla B Ligi'ne çıkmayı garantiledi ama Avrupa'nın en zayıf takımlarından Lüksemburg karşısında yediği 3 golle de şaşırttı.

Teknik direktör Stefan Kuntz, maçtan sonra Lüksemburg beraberliği için "Başarı" ifadesini kullanarak herkesi şaşırttı.

Kuntz, şu ifadeleri kullandı:

"Her zaman öğrenen, gelişen bir takımız. Bazen çıkışlar ve yükselişler olur. Kaybetseydik geriye doğru bir adım atmış olacaktık. Beraberliği yakalamayı başardık. Bugün tatmin edici değildi. İyi şeyler de oldu, kötü şeyler de oldu ancak kötü şeyler daha fazlaydı. Her şeyden önce Uluslar Ligi'nde yükselmeyi başardık. Muhakkak kayıplar da olacaktır. Nasıl istersek tartışabiliriz bu konuyu. Bu beraberlikten bir ders çıkarırsak eğer bu bizim için bir geri gidiş olmaz. Ancak ders çıkarmazsak o zaman bir problem vardır demek. En iyi 3 savunma oyuncumuzu kaybettik. Bunu da gözden kaçırmayalım. Bireysel hatalardan dolayı gol yedik. 6 üst düzey oyuncumuz yoktu. Herkesin kendi adına dersler çıkarması gereken bir maçtı. Bu maçın da düzgün şekilde bir özetini çıkarmalıyız."