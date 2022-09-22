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Lüksemburg'la 3-3 berabere kalan A Milli Takım tarihe geçti

A Milli Takım, tarihinde ilk kez Lüksemburg'dan 3 gol birden yedi

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 23:45
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Türkiye ilk kez Lüksemburg'dan 3 gol yedi

Lüksemburg'la 3-3 berabere kalan A Milli Takım tarihe geçti
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 5. maçında sahasında Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldı ve grubunu lider tamamlamayı garantiledi.

Türkiye tarihinde ilk kez Lüksemburg'tan 3 gol yedi.

Bugüne kadar üçü resmi, 5'i özel, 2'si Türkiye, 6'sı Lüksemburg'ta yapılan karşılaşmalarda Türk Milli Takımı'nın 15 golüne, Lüksemburg 6 golle yanıt vermişti.

Lüksemburg'a karşı 22 Ekim 1972'de oynadığı ilk maçı deplasmanda 2-0 kaybeden Türkiye, daha sonraki 7 karşılaşmadan galip ayrıldı. Bugün ise ise rakibiyle ilk kez berabere kaldı.

Taraflar, son maçlarını ise bu yıl Lüksemburg'da oynadı. 11 Haziran 2022'de, Lüksemburg Stadı'nda yapılan UEFA Uluslar Ligi maçını ay-yıldızlı ekip, Hakan Çalhanoğlu ve Serdar Dursun'un golleriyle 2-0 kazandı.

Türkiye ile Lüksemburg arasında bundan önceki maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç

22.10.1972 Alzette Dünya Kupası Elemeleri 0-2

10.12.1972 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 3-0

11.03.1984 Alzette Özel 3-1

22.12.1984 İstanbul Özel 1-0

25.03.1992 Lüksemburg Özel 3-2

16.08.2006 Lüksemburg Özel 1-0

31.03.2015 Lüksemburg Özel 2-1

11.06.2022 Lüksemburg UEFA Uluslar Ligi 2-0

 

 

 

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