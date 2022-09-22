Lüksemburg'la 3-3 berabere kalan A Milli Takım tarihe geçti

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 5. maçında sahasında Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldı ve grubunu lider tamamlamayı garantiledi.
Türkiye tarihinde ilk kez Lüksemburg'tan 3 gol yedi.
Bugüne kadar üçü resmi, 5'i özel, 2'si Türkiye, 6'sı Lüksemburg'ta yapılan karşılaşmalarda Türk Milli Takımı'nın 15 golüne, Lüksemburg 6 golle yanıt vermişti.
Lüksemburg'a karşı 22 Ekim 1972'de oynadığı ilk maçı deplasmanda 2-0 kaybeden Türkiye, daha sonraki 7 karşılaşmadan galip ayrıldı. Bugün ise ise rakibiyle ilk kez berabere kaldı.
Taraflar, son maçlarını ise bu yıl Lüksemburg'da oynadı. 11 Haziran 2022'de, Lüksemburg Stadı'nda yapılan UEFA Uluslar Ligi maçını ay-yıldızlı ekip, Hakan Çalhanoğlu ve Serdar Dursun'un golleriyle 2-0 kazandı.
Türkiye ile Lüksemburg arasında bundan önceki maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Tarih Yer Organizasyon Sonuç
22.10.1972 Alzette Dünya Kupası Elemeleri 0-2
10.12.1972 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 3-0
11.03.1984 Alzette Özel 3-1
22.12.1984 İstanbul Özel 1-0
25.03.1992 Lüksemburg Özel 3-2
16.08.2006 Lüksemburg Özel 1-0
31.03.2015 Lüksemburg Özel 2-1
11.06.2022 Lüksemburg UEFA Uluslar Ligi 2-0
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