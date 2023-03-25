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Kuntz'tan flaş itiraf

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Ermenistan maçından sonra açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 22:42
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Kuntz'tan Ermenistan'da galibiyet değerlendirmesi

Kuntz'tan flaş itiraf
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A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Ermenistan maçından sonra milli takımın iyi oynamadığını kabul etti.

Kuntz, şöyle konuştu:

"İyi oynamadık. Ama kazanarak başladığımız için memnunum. Yoksa oyunu ben de beğenmedim. Özellikle ilk 30 dakikayı. 

Şunu da belirtmeliyim, kötü oynadık ama kazandık. İyi oynayıp da kazanamadığımız maçlar da oldu.

İlk yarıda bekleri oyuna sokamadık. İkinci yarıda sistemi değiştirdik. Üçlü defanstan dörtlüye geçtik. Bu da olumlu olarak sahaya yansıdı.

Ermenistan'da genel olarak iyi karşılandık. Ama bugünkü atmosfer baskılıydı. Yeni hocalarıyla oynadılar. Takım gençleşti. Agresif oynadılar. Onun için biraz zorlandık.

Hırvatistan maçında farklı olacak. Favori olarak maça girmeyeceğiz. Aynı zamanda Bursa'da taraftarlarımız arkamızda olacak. Milli maçlarda o duygu da geldiği zaman farklı oluyor. Ben Bursa taraftarlarının farklı olduğunu kendim de biliyorum."

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