Milli Takımın Hırvatistan 11'i belli oldu

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımımız Bursa'da Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda yapılacak maç, saat 21.45'te başlayacak.

Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak. Karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonundan hakem Andreas Ekberg yönetecek.

Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Fredrik Klyver ve Niklas Nyberg, dördüncü hakemliğini ise Granit Maqedonci üstlenecek.

Grubun diğer maçında ise aynı gün Galler ile Letonya karşılaşacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Ermenistan ise ikinci maç gününü bay geçecek.

İŞTE KADROLAR:

Türkiye: Mert Günok; Zeki Çelik, Merih, Çağlar, Ferdi; Salih Özcan; Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu; Enes Ünal.

Hırvatistan: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Barisic; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Kramaric, Perisic.