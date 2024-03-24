Kupanın sahibi bugün belli oluyor

Ali Öncü
Kupanın sahibi bugün belli oluyor
AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de heyecan dorukta...Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı Dynavit, büyük finalde karşı karşıya gelecek.

Bu önemli maç, bugün saat 17.00'de başlayacak ve TRT SPOR'dan naklen ekranlara gelecek.

SON ŞAMPİYON

Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup ederek finale adını yazdırırken, daha önce 8 kez bu aşamada yer alıp 3 kez kupayı kaldıran bir ekip. Son şampiyonluklarını 2016-2017 sezonunda yaşadılar.

Diğer yandan Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank'ı 3-2 yenerek finale yükseldi ve Kupa Voley'de 13 kez final oynayıp, 9 kez şampiyon olan tecrübeli bir takım. En son şampiyonluğunu 2018-2019 sezonunda elde etmişlerdi.

Final mücadelesi, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşecek ve voleybolseverler bu heyecanı TRT SPOR'dan canlı takip edebilecekler.

İlgili Haberler
Şampiyon voleybolcu Ece Kozdere madalyasını anneannesine taktı
Her şeyi anlattı. Voleybolun uzun bacaklı güzeller güzeli Yasemin Güveli sırlarını açıkladı
Milli voleybolcu Melissa Vargas'ın da heykelini yaptılar. Eda'nın olur da Vargas'ın olmaz mı?
Son Haberler
Beşiktaş tarihi fark attı Spor
Beşiktaş tarihi fark attı
Beton mikseri betonu yola döktü Gündem
Beton mikseri betonu yola döktü
Ada dünya rekoru kırdı Spor
Ada dünya rekoru kırdı
"Saraybosna Şairi" vefat etti Dünya
"Saraybosna Şairi" vefat etti
Brezilya İngiltere'yi 17 yaşındaki Endrick'le yendi Spor
Brezilya İngiltere'yi 17 yaşındaki Endrick'le yendi
72 yaşındaki AK Parti üyesini darbettiler Gündem
72 yaşındaki AK Parti üyesini darbettiler