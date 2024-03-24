Kupanın sahibi bugün belli oluyor

Bu önemli maç, bugün saat 17.00'de başlayacak ve TRT SPOR'dan naklen ekranlara gelecek.

SON ŞAMPİYON

Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup ederek finale adını yazdırırken, daha önce 8 kez bu aşamada yer alıp 3 kez kupayı kaldıran bir ekip. Son şampiyonluklarını 2016-2017 sezonunda yaşadılar.

Diğer yandan Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank'ı 3-2 yenerek finale yükseldi ve Kupa Voley'de 13 kez final oynayıp, 9 kez şampiyon olan tecrübeli bir takım. En son şampiyonluğunu 2018-2019 sezonunda elde etmişlerdi.

Final mücadelesi, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşecek ve voleybolseverler bu heyecanı TRT SPOR'dan canlı takip edebilecekler.