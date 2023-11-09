Kuraklığın vurduğu İstanbul’un 2 aylık suyu kaldı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Yardımcısı Bülent Selek, yaptığı açıklamada, İstanbul barajlarındaki su miktarının 2 ay kadar yetecek göründüğünü, fakat yağışlarla birlikte bunun takviye edileceğini ve bir sıkıntı yaşanmayacağını söyledi.

KAYNAK: AA
Kuraklığın vurduğu İstanbul’un 2 aylık suyu kaldı

TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu, AKP İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel başkanlığında toplandı.

DSİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Selek, yaptığı açıklamada, Türkiye'deki yağış ortalamasının, dünya ortalamasının oldukça altında olduğunu belirterek, İstanbul barajlarındaki su miktarının 2 ay yetecek kadar göründüğünü, fakat yağışlarla birlikte bunun takviye edileceğini ve bir sıkıntı yaşanmayacağını söyledi.

"185 MİLYAR METREKÜP YILLIK YÜZEY SUYU POTANSİYELİMİZDEN YAKLAŞIK 55 MİLYAR METREKÜPÜNÜ KULLANABİLİYORUZ”

Selek, "Yıllık yüzey suyu potansiyelimiz 185 milyar metreküp. Bunun hepsini kullanamıyoruz çünkü depolama şansımız olmuyor. Teknik ve ekonomik olarak bunun ancak 112 milyar metreküpünü kullanabiliyoruz. Bunun 94 milyar metreküpü yüzey suyu, 18 milyar metreküpü yer altı suyu rezervi. Yaklaşık 55 milyar metreküpünü kullanıyoruz. Suyun yüzde 77'sini kullanan tarım sektörü, en fazla su kullanan sektör. Balıkçılık ve su ürünleri sektörü su tüketmiyor, suyu kullandıktan sonra mecrasına bırakıyor." diye konuştu.

TÜRKİYE "SU STRESİ ALTINDA OLAN ÜLKE"

Türkiye’de kişi başına düşen su miktarı açısından Türkiye'nin "su stresi altında olan ülke" sınıfında yer aldığını belirten Selek, "Kişi başına düşen su miktarı 1313 metreküp. Nüfus arttıkça bu daha da düşecek. Kişi başına tüketilen su miktarı bin metreküpün altına düşen ülkeler, 'su sıkıntısı yaşayan ülke' sınıfına giriyor." diye konuştu.

“İSTANBUL BARAJLARINDAKİ DOLULUK YÜZDE 40’LARDAN YÜZDE 17 CİVARLARINA DÜŞTÜ”

Selek, milletvekillerinin sorularını yanıtlarken İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"İstanbul barajlarında geçen sene yüzde 40'ın üzerinde doluluk varken bu sene yüzde 17 civarında doluluk var. Barajlardaki doluluk oranı olarak baktığımızda en fazla 2 ay idare edebilir gibi görünüyor ama en son aldığımız bilgiye göre önümüzdeki dönemde yağışlı günlerimiz geliyor inşallah. Bu yağışlarla birlikte toparlanacağını düşünüyoruz. Dünya Meteoroloji Örgütü ve Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi tahminlerine göre, bu sene biraz daha yağışlı geçecek. İstanbul barajlarındaki su miktarı 2 ay yetecek kadar görünüyor ama yağışlarla birlikte bunun takviye edileceğini ve bir sıkıntı olmayacağını düşünüyoruz."

“2100 YILINA KADAR YILLIK TOPLAM YAĞIŞLARDA AZALMA BEKLENİYOR”

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever de yapılan toplantıda söz alarak iklim krizinden su miktarının etkilendiğini söyledi.

Sever, "Türkiye'de 2100 yılına kadar ortalama sıcaklıklarda 6 dereceye varan artış, yıllık toplam yağışlarda azalma, su potansiyelimizde yüzde 25 düşüş, karla kaplı alanlarda yüzde 44 azalma, ardışık kurak günlerde 15 gün artış ile sıcak hava dalgalarında yılda 200 günlere varacak artış bekleniyor." şeklinde konuştu.

Sever, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde "Su Verimliliği Seferberliği"nin başlatıldığını dile getirerek, bu kapsamda su kaynaklarının verimli kullanımının amaçlandığını kaydetti.

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