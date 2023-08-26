Kuran kursunda pide dayağı. 20 çocuğu sopalarla dövüp morluklar içinde bıraktılar

Amasya’da yatılı Büyükağa Kur’an Kursu’na salı günü akşamı dışarıdan pide getirildi. Öğrenciler pidelerden yedi. Binaya getirilen adaklık hayvanları kestiği ve kurumda resmi görevi bulunmadığı öğrenilen Kasap Berkay N. iddiaya göre 20 öğrenciyi yemekhanede toplayarak ‘pideleri idareden izinsiz yedikleri’ gerekçesiyle sopayla darp etmeye başladı. Darp olayına kursta belletmen olarak görev yapan Tarık D. de katıldı.

DOKTOR FARK ETTİ

Ertesi gün yatılı kursta kalan bir çocuk, muayene olmak için hastaneye gitti. Çocuğu muayene eden doktor vücudundaki morlukları fark edince durumu hastane polisine bildirdi.

GÖZALTINA ALINDI, ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI

Kurs yöneticileriyle iletişime geçen polis, 24 saat kayıt yapan güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Darp olayının görülmesi üzerine Berkay N. gözaltına alındı.

Yaptıklarından pişman olduğu söyleyen Berkay N. çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Belletmen Tarık D.’nin ise kurstaki görevine son verildiği öğrenildi.

İDARİ VE ADLİ SORUŞTURMA

Konuyla ilgili Amasya Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz merkez Büyükağa Kur’an Kursu’nda yatılı kalan öğrencilerimizin darp edilmesi olayı ile ilgili olarak sorumlular hakkında gerekli adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, konu valiliğimizce titizlikle takip edilmektedir” denildi.