Kuran kurslarındaki tecavüzlerin sorulduğu AKP’li isim: Kuran kursları bu toprakların sigortasıdır

Esenyurt Belediye Meclisinin Eylül toplantısında gergin anlar yaşandı. CHP Esenyurt Belediye Meclis üyesi Dilek Şimşir, AKP'lilerin 'LGBT' eleştirilerine dikkat çeken bir çıkışta bulundu.

Kuran kurslarındaki tecavüzlerin sorulduğu AKP’li isim: Kuran kursları bu toprakların sigortasıdır

CHP Esenyurt Belediye Meclis üyesi Dilek Şimşir, AKP'lilerin 'LGBT' eleştirilerine sert tepki gösterdi. Toplantıda yapılan konuşmalar sırasında AKP'li isimlerin yaptıkları LGBT yorumlarına tepki gösteren CHP'li Şimşir, "Biz kadınlara çöpten daha beter davranıyorlar, ne kadar pislik arttıysa AKP döneminde arttı" şeklinde çıkışlar yaptı ve AKP'li üyelere şu soruları yöneltti:

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Kuran kurslarında çocuklara tecavüz edilirken neden ayaklanmadınız?

Kadınlar katledilirken neden ayaklanmadınız?

İşbirlikçi siyasi partiniz 'kadınları sahiplendireceğiz' dediğinde neredeydiniz?

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CHP'li Şimşir'in kendisine yönelttiği sorulara yanıt vermekten kaçınan ve kendisinin de Kuran kursu öğrencisi olduğunu ve genelleme yapıldığını kurslar üzerinden siyaset yapıldığını söyleyen AKP'li meclis üyesi "Kuran kursları bu toprakların sigortasıdır" şeklinde bir konuştu.

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