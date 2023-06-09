Kurban Bayramı öncesi şap paniği

İHA’nın haberine göre; Trabzon’un Ortahisar ilçesi Kutlugün mahallesinde bir hayvancılık işletmesinde geçtiğimiz günlerde şap hastalığına rastlanıldığı bildirildi.

Hastalık tespit edilen işletmenin 10 km’lik yarıçap alanı içerisinde kalan Ortahisar ilçesinde Akyazı mahallesi dışındaki tüm mahallelere il içi ve il dışından hayvan girişi yasaklanırken, bu durumun Kurban Bayramı önce yaşanması paniğe neden oldu.

Konuyla ilgili Trabzon İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, “Ortahisar İlçesi Kutlugün mahallesinde bir hayvancılık işletmesinde geçtiğimiz 24 Mayıs tarihinde hayvanların hasta olduğuna dair alınan ihbar üzerine veteriner hekimlerimiz tarafından aynı gün işletmeye gidilerek yapılan muayenede hayvanlarda şap hastalığı olduğu klinik olarak tespit edilmiş ve alınan numunelerin laboratuvar analizlerinde hastalığın 2023 yılında ülkemize giriş yapan ve büyükbaş hayvanlarda oldukça ağır seyreden, ölümlere sebep olan yeni tip Şap (Sat-2) virüsü olduğu belirlenmiştir. Hastalığın kontrol ve eradikasyonu için Ortahisar İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu toplanarak Şap Hastalığının Kontrolüne İlişkin Yönetmelik kapsamında, hastalık tespit edilen işletmenin 10 km’lik yarıçap alanı içerisinde kalan tüm mahallelere il içi ve il dışı hayvan hareketleri kısıtlanmıştır” sözleri kullanıldı.

Önceki yıllarda kurban pazarı kurulan Akoluk mahallesi kısıtlı alan içerisine dahil olduğundan dolayı 2023 yılı geçici kurban pazarının kısıtlama alanı dışında kalan Akyazı mahallesi sahil şeridinde kurulmasının Ortahisar İlçe Hayvan Sağlık ve Zabıtası Komisyonu tarafından karar verildiği ifade edilen açıklamada şu sözleri kullandı:

“Alınan önlemler kapsamında geçici kurban pazarına il içinden gelecek hayvanların pasaportlarında Sat-2 aşısı bulunma zorunluluğu ve il dışından gelecek hayvanlarda veteriner sağlık raporlarının bulunması, belgeleri olmayan hayvanların pazara girişlerine müsaade edilmemesi, tüm evrakların Belediye Zabıtası ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce sıkı bir şekilde kontrol edilmesi karar altına alınmıştır. Ortahisar ilçesinde bulunan mahallelere il dışı hayvan hareketleri tamamen yasaklanmış olup, il dışı hayvan hareketleri Akyazı mahallesinde kurulan geçici kurban pazarına yapılabilecek ve kurban pazarından satın alınan hayvanların kesim için kesim yerlerine götürülmesine müsaade edilecektir. Bu süreçte uygunsuzluk tespit edilen hayvan hareketlerinde 5996 sayılı Kanun kapsamında 46 bin 159 TL idari yaptırım cezası uygulanacaktır”

Öte yandan Kutlugün mahallesindeki işletmede çıkan hastalığın alınan önlemler ve Sat-2 aşısı ile yapılan aşılamalar ile kontrol altına alındığı ve bugün itibariyle hasta hayvanların iyileştiği belirtilerek kısıtlamaların 1 ay sonra kaldırılacağı kaydedildi.