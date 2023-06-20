Kurban Bayramı öncesinde hastalıklara karşı uyarı. Uzmanı açıkladı

Kastamonu İl Sağlık Müdürü Dr. Yüksel Kutlu, Kurban Bayramı öncesinde kist hidatik' ve kırım kongo kanamalı ateşi hastalıklarına karşı vatandaşların önlem alarak korunması gerektiğine dikkat çekti.

Kurban Bayramı öncesinde hastalıklara karşı uyarı. Uzmanı açıkladı

İHA’nın haberine göre; Kastamonu İl Sağlık Müdürü Dr. Yüksel Kutlu, Kurban Bayramı öncesinde hayvanlardan insanlara bulaşan 'kist hidatik' ve kırım kongo kanamalı ateşi hastalıklarına karşı uyarılarda bulundu.

Kurban Bayramı sebebiyle hayvanlarla daha fazla temas edilmesi ve kurban eti tüketilmesinin, bazı hastalıklara maruz kalma riskini arttırdığına dikkat çeken Sağlık Müdürü Dr. Yüksel Kutlu, "Kurban Bayramı’nda kurbanlık hayvan nakli ve alımından başlayarak etlerin tüketilmesine kadar sağlık ve hijyen kurallarına azami özen gösterilmesi, çevre ve toplum sağlığı açısından oldukça önem arz etmektedir” sözlerini kullandı.

İnsanların ölümüne sebebiyet verebilen ve hayvanlardan insana geçen kist hidatik hastalığı ile ilgili uyaran Dr. Kutlu, “Kurban Bayramı'nda, özellikle dikkat edilmesi gereken kist hidatik hastalığı insanların karaciğer, akciğer, dalak, beyin gibi iç organlarında kistler oluşturarak ölümüne sebep olabilen bir hastalıktır. Hastalık insanlara etçil hayvanlar, özellikle de köpekler tarafından bulaştırılmaktadır. Hasta hayvanların kesilmesi ve pişmemiş kistli sakatatlarının köpeklere yedirilmesi, hastalığın tekrar köpeklere bulaşmasına neden olmakta, böylece hastalıkta bir döngü meydana gelmektedir. Bu nedenle, pişmemiş kistli organların köpeklere yedirilmemesi, derin çukurlara gömülmesi bu döngünün kırılmasında hayati öneme sahiptir” dedi.

Halsizlik, iştahsızlık, ateş, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma veya ishal gibi belirtilerin görülmesi halinde derhal en yakın sağlık kuruluşuna müracaat edilmesini isteyen İl Sağlık Müdürü Dr. Yüksel Kutlu, “Kurban Bayramı'nın yaz mevsimine, özellikle kırım kongo kanamalı ateşi hastalığının yoğun görüldüğü dönemlere rastlaması ve hastalığın viremik dönemdeki hayvanların kan, idrar ve vücut sıvıları ile dokularına korunmasız temasla bulaşabiliyor olması bazı korunma önlemlerinin alınmasının önemini ortaya koymaktadır. Bu itibarla, hastalığın hayvanlarda belirti göstermeden seyrettiği, hayvanlar sağlıklı görünse bile hastalığı bulaştırabilecek olmaları nedeniyle hayvanların kan, idrar gibi vücut sıvılarına veya dokularına çıplak el ile temas edilmemesi gerekliliği, hastalığın bulaşmasını engellemek için eldiven kullanımı gibi gerekli koruyucu önlemlerin mutlaka alınması gerekmektedir” şeklinde konuştu.

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