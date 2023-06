Kurban etinde ‘tenya’ tehlikesine dikkat. Tenya nedir? Neden olur?

İHA’nın haberine göre; Diyetisyen Volkan Çiçeklidağ da kurban etinin uygun koşullarda muhafaza edilmemesi, iyi pişirilmemesi gibi durumların insan sağlığı için olumsuz etkiler oluşturduğunu vurguladı.

Sağlıklı beslenmenin önemli bir parçası olan et ürünlerinin tüketimi Kurban Bayramı’nda artarken uzmanlar etin saklama koşulları, tüketimi ve doğru pişirme yöntemlerinin büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Diyetisyen Volkan Çiçeklidağ, “Eti en az 1 gün bir dinlendirmeliyiz. İyi saklanmalı, iyi pişirilmeli bakteri üremesi ciddi sıkıntılara yol açabilir, sığır tenyası dediğimiz tenya bağırsak florasını bozar ve istemediğimiz sonuçları doğurabilir. Muhafaza koşullarını doğru yapmazsak telef olur, dondurduk diyelim, eti kullanacağız çözündürdükten sonra tekrar muhafaza etme şansımız olmuyor” sözlerinin kullandı.

Çiçeklidağ, bakterilerin insan vücuduna taşınmasının, boşaltım ve sindirim sistemini etkileyen bir parazit çeşidi olduğu belirtilen tenyanın az ya da çiğ pişmiş et tüketimi ve kötü hijyen şartlarında bulaştığını aktardı. Et tüketiminin yanı sıra bayramda tatlı yeme oranlarının yükseldiğini söyleyen Çiçeklidağ, aşırı kaçılmaması gerektiğini söylerken sıvı alımı ve egzersiz yapılması noktasında da uyardı.

“GIDA ZEHİRLENMESİYLE KARŞILAŞILABİLİR”

Kurban Bayramı’nda et tüketimi ve doğru koşullarda saklanmasının önemli olduğunu aktaran Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nden Diyetisyen Volkan Çiçeklidağ, “Kurban etlerinde bir sertlik gözlemleriz bu sebeple etin baktığımızda ideal olarak 24 saat bir dinlenmeye ihtiyacı vardır. Özellikle mide problemi yaşayan kişiler bununla ilgili sıkıntı yaşayabilirler. O yüzden eti en az 1 gün bir dinlendirip sonrasında tüketmekte fayda var. Etin dinlendirilmesinden ziyade muhafaza koşulları ve pişirme yöntemleri biraz sakıncalı durumları doğurabiliyor. Eti iyi ve doğru şekilde pişirmemişsek orada tabi üreyen bakterilerden dolayı bir gıda zehirlenmesiyle karşılaşılabilir veya istemediğimiz bir sağlık problemiyle karşılaşabiliriz. Etlerin mutlaka doğru şekilde muhafaza edilmesi lazım, eğer uzun süreli bir kullanım düşünüyorsak derin dondurucularda eksi 18 derecede muhafaza edilmesi lazım. Ancak kısa vadede kullanılacaksa eksi 2 ve 4 derece arasında birkaç gün muhafaza edilebilir. Bakteri üremesi ciddi sıkıntılara yol açabilir, iyi pişirilmezse sığır tenyası dediğimiz tenya bağırsak florasını bozar ve istemediğimiz sonuçları doğurabilir. Bu sebeple önlem almakta fayda var. Etlerin ızgarada, fırında ve haşlama yöntemleri kullanılarak pişirilmesini öneriyoruz. Yüksek yağda, yüksek ısıda pişen etlerin protein yapısı da bozuluyor. İçindeki vitamin değerleri de ölüyor. Biz yağda kızartılmasını uygun bulmuyoruz, kavurmayı pek önermiyoruz. Kahvaltının sadece kavurmayla yapılması çok uygun bulmayız. Standart peynir, zeytin, yumurta ve diğer ürünlerin de bulunması, çeşitlilik sağlayarak kahvaltı yapılması Kurban Bayramı’nda da aynı şekilde önerimizdir” dedi.

“MUHAFAZA KOŞULLARINI DOĞRU YAPMAZSAK TELEF OLUR”

Kurbna Bayramı’nda güvenilir noktalarda satılan kurbanlıkların tercih edilmesi gerektiğini ifade eden Diyetisyen Volkan Çiçeklidağ, yalnızca et değil bayramlarda tatlı tüketiminin de arttığını söyleyerek uyarılarda bulundu. Sözlerini sürdüren Çiçeklidağ, “Bildiğimiz güvenilir yerlerden kurban tercih etmemiz lazım, hastalıklı olabilir. Güvenilmediği bilinmediği yerlerden alındığında gerek sağlık gerek bulaşıcı hastalıklar konusunda olumsuz sonuçlar doğurabilir. Gerek et gerek tatlı tüketimi olsun genel olarak besin tüketimlerinde kişinin kronik rahatsızlıkları varsa buna uygun şekilde tüketim yapmaları lazım. Bayramlarda özellikle tatlılar biraz fazla kaçabiliyor. Misafirliğe gittiğimiz her yerde tatlı ikram ediliyor, biz de doğal olarak bunu geri çevirmiyoruz. Tabii ki geri çevirmeyebiliriz ama porsiyon miktarına dikkat edelim. Özellikle şerbetli tatlıların porsiyon miktarı çok çok daha önemli. Tercihen sütlü tatlılara yönelirsek daha faydalı olacaktır. Sıvıyla beraber sebze tüketimine çok önem vermemiz gerekiyor. Sebze tüketimine de ağırlık vermemiz lazım, Etten aldığımız demir ve diğer vitaminlerin vücuda daha hızlı bir şekilde entegre olmasını sağlayacak şey; lifli besinler ve sebzelerdir. Eti mangalda ile pişiriyorsak ateşe çok temas ettirmeden sadece ısısını alacak şekilde pişirmemiz önemli, kömüre temas etmemeli, ateşe direkt olarak temas etmemeli. Bu tür durumlarda gıda zehirlenmeleriyle karşılaşılabilir. Muhafaza koşullarını doğru yapmazsak telef olur, kesinlikle ona dikkat etmemiz gerekiyor. Dondurduk diyelim, eti kullanacağız çözündürdükten sonra tekrar muhafaza etme şansımız olmuyor. Çözündürdüğümüz eti mutlaka pişirip tüketmemiz lazım. Eti tekrar dondurma eğilimine girdiğimiz zaman yapısını bozmuş oluruz ve sağlık noktasında da sıkıntılı olmuş oluyor. Kurban Bayramı’nda besin tüketimimiz artacağı için egzersizlere, yürüyüşlere önem veriyoruz. En azından bir yarım saat, 40 dakika kadar yürüyüş yapmamızı öneriyorum” ifadelerini kullandı.

TENYA NEDİR?

Daha küçük bağırsak parazitleri olan tenyaların diğer biçimleri de, vahşi hayvanlarla doğrudan temastan sonra insanları etkiler, evcil hayvanlar veya özellikle tilkilerle kontamine olmuş meyve ve sebzelerin tüketilmesi. Daha da önemlisi, bu tür zoonoz çeşitli pulmoner veya nörolojik bozukluklara yol açabilir.

Uzunluğu 10 metreye ulaşabilen uzun, hermafroditik, yassı, parçalı bir kurttur. Tenya, ince bağırsağın içindeki vantuzlar yardımıyla kendi kendine tutunur ve yediğimiz besinlerle büyür. Tedavi edilmezse solucanlar 30 yaşına ulaşabilir.

TENYA NEDEN OLUR?

Tenya yumurtaları hayvanlar (sığır vb.) tarafından sindirilir ve daha sonra kaslarında larvalara dönüşür. Sırasıyla bu eti tükettiğimizde, yaşayan larvalar kendi bağırsaklarımızı kolonize eder. Kuluçkalanmamış tenya yumurtaları içeren balıkları tüketmek bizi kirletebilir. Pişirmek tenya larvalarını öldürür, ancak pişmemiş veya az pişmiş et tüketmek tenyaları yakalama şansını artırır.