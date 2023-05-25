Kurban Bayramı'nda 90 kişi ortak olmaya hazır olsun. Ekonomi kurban edilince kurban fiyatları uçtu gitti

Geçen sene 65 TL olan canlı kurbanlığın kilogramı bu sene 165 TL'ye kadar çıktı. Kurban Bayramı'nda bir danaya girmek için artık 90 kişi ortak olmak gerekiyor.
Kurban Bayramı yaklaştıkça vatandaş nasıl kurban keseceğini kara kara düşünmeye başladı.
'Kurbanlıkların fiyatı bu sene ne kadar olacak?' sorusunu netlik kazanmaya başlarken zam oranı duyanları şok etti.
Geçen sene 65 TL olan canlı kurbanlığın kilogramı bu sene 165 TL oldu. 165 TL aslında canlı hayvan kilogramını tarif ediyor. Hayvan kesildiğinde yüzde 45 fire veriyor yani elimizde kalan etin fiyatın 300 TL'ye gelecek.
300 kiloluk bir dana 50 bin TL'den, 850 kiloluk bir dana ise 150 bin TL'den satılıyor. Bu sene 150 bin TL'den satılan dana, geçen yıl 46 bin TL'den satılıyordu.
Ankara Kırmızı Et Birliği Başkanı Sedat Akbulut, "Geçen yıla göre kurbanlık satış fiyatları yüzde 150 oranında arttı. Geçen sene canlı kurbanlığın kilogramı 65 TL civarındaydı.
Bu sene ortalama 165 TL diyebiliriz. Canlı hayvan materyalindeki azalmadan ötürü fiyat artışları, geçen seneye göre kurbancılarımızın maliyeti yüzde 140 civarında arttı" dedi.
KESİM ÜCRETLERİNE DE ZAM GELDİ
Show Haber'in haberine göre Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı vekaletle kurban ücretleri de geçen yıla göre yüzde 164 arttı.
Yurt içi vekaletle kesim ücreti 5 bin 950, Yurt dışı vekaletle kesim fiyatı ise 2 bin 750 TL olarak belirlendi.