Kurban Bayramı'nda 90 kişi ortak olmaya hazır olsun. Ekonomi kurban edilince kurban fiyatları uçtu gitti

Geçen sene 65 TL olan canlı kurbanlığın kilogramı bu sene 165 TL'ye kadar çıktı. Kurban Bayramı'nda bir danaya girmek için artık 90 kişi ortak olmak gerekiyor.

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Kurban Bayramı'nda 90 kişi ortak olmaya hazır olsun. Ekonomi kurban edilince kurban fiyatları uçtu gitti 1
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Kurban Bayramı'nda 90 kişi ortak olmaya hazır olsun. Ekonomi kurban edilince kurban fiyatları uçtu gitti 2

Kurban Bayramı yaklaştıkça vatandaş nasıl kurban keseceğini kara kara düşünmeye başladı.

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Kurban Bayramı'nda 90 kişi ortak olmaya hazır olsun. Ekonomi kurban edilince kurban fiyatları uçtu gitti 3

'Kurbanlıkların fiyatı bu sene ne kadar olacak?' sorusunu netlik kazanmaya başlarken zam oranı duyanları şok etti.

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Kurban Bayramı'nda 90 kişi ortak olmaya hazır olsun. Ekonomi kurban edilince kurban fiyatları uçtu gitti 4

Geçen sene 65 TL olan canlı kurbanlığın kilogramı bu sene 165 TL oldu. 165 TL aslında canlı hayvan kilogramını tarif ediyor. Hayvan kesildiğinde yüzde 45 fire veriyor yani elimizde kalan etin fiyatın 300 TL'ye gelecek.

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Kurban Bayramı'nda 90 kişi ortak olmaya hazır olsun. Ekonomi kurban edilince kurban fiyatları uçtu gitti 5

300 kiloluk bir dana 50 bin TL'den, 850 kiloluk bir dana ise 150 bin TL'den satılıyor. Bu sene 150 bin TL'den satılan dana, geçen yıl 46 bin TL'den satılıyordu.

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Kurban Bayramı'nda 90 kişi ortak olmaya hazır olsun. Ekonomi kurban edilince kurban fiyatları uçtu gitti 6

Ankara Kırmızı Et Birliği Başkanı Sedat Akbulut, "Geçen yıla göre kurbanlık satış fiyatları yüzde 150 oranında arttı. Geçen sene canlı kurbanlığın kilogramı 65 TL civarındaydı.

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Kurban Bayramı'nda 90 kişi ortak olmaya hazır olsun. Ekonomi kurban edilince kurban fiyatları uçtu gitti 7

Bu sene ortalama 165 TL diyebiliriz. Canlı hayvan materyalindeki azalmadan ötürü fiyat artışları, geçen seneye göre kurbancılarımızın maliyeti yüzde 140 civarında arttı" dedi.

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Kurban Bayramı'nda 90 kişi ortak olmaya hazır olsun. Ekonomi kurban edilince kurban fiyatları uçtu gitti 8

KESİM ÜCRETLERİNE DE ZAM GELDİ

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Kurban Bayramı'nda 90 kişi ortak olmaya hazır olsun. Ekonomi kurban edilince kurban fiyatları uçtu gitti 9

Show Haber'in haberine göre Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı vekaletle kurban ücretleri de geçen yıla göre yüzde 164 arttı.

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Kurban Bayramı'nda 90 kişi ortak olmaya hazır olsun. Ekonomi kurban edilince kurban fiyatları uçtu gitti 10

Yurt içi vekaletle kesim ücreti 5 bin 950, Yurt dışı vekaletle kesim fiyatı ise 2 bin 750 TL olarak belirlendi.

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