Kurban satan adam kurbanlığa içki içirdi. Kurban bayramı öncesi skandal

Sosyal medyada yayılan bir videoda büyükbaş hayvan satışı yapan kişinin kurbanlık hayvana alkol içirdiği anlar ortaya çıktı. Bu kişinin video sırasında pişkin pişkin güldüğü anlar sosyal medyada tepki topladı.

Kurban satan adam kurbanlığa içki içirdi. Kurban bayramı öncesi skandal

Editör: İsa KARAARSLAN

Kurban Bayramı yaklaşırken sosyal medyada skandal görüntüler yayılmaya başladı.

Bayrama sayılı günler kala vatandaşlar da kurbanlık için kurban pazarlarının yolunu tuttu ve fiyat araştırması yapmaya başladı.

Bayrama 8 gün kala sosyal medyada yayılan video ise tepki toplamaya başladı.

Bir büyükbaş hayvana zorla içki içiren kişi o eziyet anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. O anlara herkes "neler oluyor bu insanlara, bu nasıl terbiyesizlik, vicdansız mısın sen" yorumları yaptı.

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