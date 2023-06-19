Kurban satan adam kurbanlığa içki içirdi. Kurban bayramı öncesi skandal

Editör: İsa KARAARSLAN

Kurban Bayramı yaklaşırken sosyal medyada skandal görüntüler yayılmaya başladı.

Bayrama sayılı günler kala vatandaşlar da kurbanlık için kurban pazarlarının yolunu tuttu ve fiyat araştırması yapmaya başladı.

Bayrama 8 gün kala sosyal medyada yayılan video ise tepki toplamaya başladı.

Bir büyükbaş hayvana zorla içki içiren kişi o eziyet anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. O anlara herkes "neler oluyor bu insanlara, bu nasıl terbiyesizlik, vicdansız mısın sen" yorumları yaptı.