Kurbanın kısa tarihçesi ve Türklerde kurban geleneği

“Kurban” sözcüğünün dilimizdeki kökeni,

adak, hediye, yakın olma, yaklaşma, yakınlık gösterme,

hediye verme gibi anlamlar içeren,

İbranice “korban” ve Arapça “K-R-B”(كرب) sözcüğüne dayanmaktadır.

Kurban sözünün bugünkü manasıyla nasıl kullanıldığı bilinmemekle beraber,

kurban merasimlerine Türkçe (tapıg) veya (yagışlık tapıg) denmekteydi. (Esin, 1978: 100)

“Kurban kesme” eylemi, İslam Dini’nin doğuşundan çok önceki çağlara kadar uzanır.

Çok eski tabiat dinleri ile Mezopotamya, Anadolu, Mısır, Hint, Çin, İran ve

İbrani dinlerinde yılın belli aylarında dinî törenlerle kurban sunma,

bayram yapma geleneği vardır.

İnsanların, tahıl, hayvan ve hatta insan kurban ettikleri olmuştur.

İnsan kurban edilmesi ya da insan yerine bir hayvan sunulması da

dinler tarihinde rastlanan olgulardır.

En değerli sunu olarak insan yaşamının kurban edilmesinde

kefaret amacının da bulunduğu görülür.

Sümerlerde yaratılış eylemi, Marduk'un Tiamat'ı kurban etmesi ile başlamıştır.

İşte ilk ataların yaptığı bu ritüel binyıllar boyu farklı kültürlerde tekrarlanır.

Kurban kavramı üzerine yapılan çalışmalar, kurban ritüellerinin

çok tanrılı pagan kültürlerden, tek tanrılı dinlere değin bazı benzer anlamlar ve

gerekçeler taşıdığını ancak uygulamalar konusunda

farklılıklar olduğunu ortaya koyar.

Nuh’un kurban kesmesinin bir benzeri,

Mezopotamya tufan hikâyesinde, tufandan sonra kurban sunan

Utnapiştim üzerinden anlatılmaktadır.

Ünlü dinler tarihçisi Mircea Elida, İbrahim’in kurban olayını ise şöyle yorumlar:

“Morfolojik açıdan bakıldığında İbrahim’in oğlunu kurban edişi

Eski-Doğu dünyasında sıkça uygulanan ve İbranilerin

Peygamberler dönemine kadar sürdürdükleri,

ilk çocuğun kurban edilişi pratiğinden başka bir şey değildir.

İlk çocuk, çoğunlukla bir Tanrı’nın çocuğu olarak görülürdü…

Eski-Sami dünyasının tümünde böyle bir kurban,

dinsel işlevine rağmen sadece bir anane, anlamı tümüyle kavranabilir bir ayinken

İbrahim’in durumunda bir inanç eylemidir.”

Hıristiyanlıkta ise son insan kurban,

kendini tüm insanlığın günahları adına kurban eden İsa’nın kendisidir.

İsa’nın kurban edilmesi, komünyon ayininde sembolik olarak tekrar edilir.

Yahudilik’te kurban, ilk dönemlerden itibaren, ikinci Mabed’in yıkılışına kadar,

İbrani dininin ve Yahve’ye ibadetin en önemli unsuru idi.

Yahudilerde kurban adeti Kudüs Tapınağı’nın yıkılmasından sonra kaldırıldı;

çünkü kurban ibadeti Tapınak’a hastı ve Yahudilere göre tapınak tekti.

Böylece sadece Tevrat’ı okumak ve dua etmek, ibadet olarak kaldı;

bunların yeri de sinagoglardı (havra).

Eski Mısır’da, özellikle Nil Nehri’ne insan kurban edilmesi çok yaygındır.

Bunun yanı sıra hayvanlar da kurban edilir.

Kurban edilen hayvanlar arasında ilkel kabile dinlerinde olduğu gibi totemler bulunur.

Bu bağlamda tanrı Osiris adına düzenlenen kurban törenlerinde,

kutsal bir boğa kurban edilip on dört parçaya bölünür ve

töreni izleyen insanlarca eti tüketilir.

Kurban, Hinduizm’de çok yer tutar.

Kutsal kitap Vedaların emrettiği dini kurbanlar çevresinde yoğunlaşmış olup,

tanrılar bile kudretlerini ancak kurbanlar sayesinde gösterirler.

Evreni kurbanların yarattığına inanılır.

Zerdüştlük’ün kutsal kitabı “Zend-Avesta” da fiber (su aygırı) denilen

bir hayvanın kurban edildiği bildirilmektedir.

Yine bu kutsal kitaba göre yalvarış, ibadet ve kurban, af dilemeye yarar.

Zend-Avesta’da dikkati çeken bir diğer konu,

tanrılara sunulacak olan kurbanların dağlarda, ırmak ve göl kenarlarında

100 at, 1000 sığır ve 10.000 koyun seklinde sunulmasının istenmesidir.

Dini açıdan kan dökücü hayvanların etlerinin tüketilmesi yasaktır.

Hititlerde kurban ritüelleri, adak, kefaret ödeme,

gönül alma, şükran gibi amaçlarla gerçekleştirilir.

Hititler, kirli olarak kabul ettikleri köpek ve domuzu

pek nadir olarak tanrılara kurban olarak sunarlar.

Ülkenin ilk ürünleri, ilk meyveleri ve bir yaşındaki hayvanlar,

tanrıları yatıştırmak için kurban olarak sunulurlar.

Maya, Aztek ve İnka’larda insan kurban etmek temel uygulamadır.

Özellikle Aztekler’in yıl içinde binlerce insanı kurban ettikleri bildirilmiştir.

Aztekler’de bununla beraber, köpek, hindi, ördek,

geyik, tavşan ve balık da kurban olarak tüketilmiştir.

Maya’larda insanlar dışında az sayıda da olsa hindi ve köpekler de kurban edilir.

İnkalarda ise, insan kurban etmek, geviş getiren bir hayvan olan

lamanın kurban olarak sunulmaya başlamasıyla son bulmuştur.

M. Eliade, Anadolu’da özellikle ilk çağlarda hasat mevsimi dolayısıyla yapılan

insan kurbanı ve kafa kesme ayinlerine örnek olarak Frigyalılar’ı ele alır.

Frigyalıların yüzyıllar önce hasat zamanında insanları,

başlarını kesmek suretiyle kurban ettiklerini, hatta elde mevcut delillere göre,

o zamanlar bu âdetin Doğu Akdeniz’in her tarafında yaygın olduğunu kaydetmektedir.

İslam öncesi Arapların da eski dönemlerde Sabah Yıldızı’na daha doğmadan

büyük bir acele ile insan ve beyaz deve kurban ettikleri,

yine önemli putlardan Uzza’ya, oğlanlarla, kızların ve esirlerin de kurban edildikleri bilinir.

Putlara özel kurban kestikleri gibi genelde

Safa ve Merve tepelerine dikilmiş kayadan putlara kurban keserlerdi.

Bu kayaların biri İsaf, diğeri Naile adlı puttu.

İsaf ve Naile iki sevgiliydi ve Kabe’nin kutsallığını kirlettikleri için öldürülmüş,

daha sonra efsaneleşerek kutsallaştırılmışlardı.

Kurban kavramının doğaüstünü denetlemeye yönelik büyü ve

bir tür hediye verme eylemi olarak doğduğunu söyleyebiliriz.

Türkler kurban edilen hayvanın sırtında cennete ya da

tanrı katına ulaşacaklarını düşünürler.

Anadolu’daki inanışa göre, öteki dünyaya geçişte kurban edilen hayvan,

kıldan ince kılıçtan keskin olan sırat köprüsünü geçirecektir.

Eliade'ya göre; bu söylence tamamen "Şamancıldır"

Şamanlar Tanrısal yolculuklarını koç geyik vb.

"boynuzlu" hayvanların sırtında yaparlar. (Nuray Bilgili)

V. Eberhard, Türkler'de insan kurbanının bulunmadığını,

bu türlü kurbanın Türkler tarafından yasaklandığını kaydeder.

Bahaeddin Ögel de aynı görüştedir.

Özellikle Altay ve Güney Sibirya Türk halkları arasında;

Gökteki Tanrı Ülgen ve yerdeki Erlik için

kurban sunumunun oldukça yaygın olduğu söylenebilir.

Fakat burada kurbanın dağ, su ruhları gibi

diğer küçük tanrılara da sunulduğunu belirtmekte fayda vardır.

Bu eski geleneğin çıkışı, tanrıların ve değişik ruhların

kalbini yumuşatmaya yönelik çalışma şeklinde düşünülmektedir.

Türkler, kötü ruhların etkisiyle insanların huzurlarının bozulduğuna

veya bozulabileceğine inanmaktadır.

Huzurun yeniden sağlanabilmesi için ise;

tanrılara ve ruhlara kurban sunmaları gerekmektedir.

Kurbanlar, tanrı ve ruhlarla bağlantının sağlanabileceği

üç dünyanın çeşitli kutsal mekânlarına bırakılırdı (Bezertinov, 2000: 188).

Türklerde kanlı diye nitelendirdiğimiz kurban türünün içerisine

at, geyik, sığır, koç-koyun vb. hayvanlar girmektedir.

Bunların dışında çeşitli yabani hayvanlar da bu guruba dâhil edilebilir.

Türkler, gök ve göğün kutsallığında kendini gösteren diğer ruhlar için

kurban verirken kurbanlık hayvanın bir damla kanının yere akmamasına

büyük özen gösterirlerdi (Rouxs. 1999:121-122).

Bu şekilde kanı dökmeden hayvan öldürme hemen hemen İşkillerden itibaren

bütün Türk halklarında yaygın bir gelenektir.

Kurban merasimleri, belli bir düzene göre icra edilmekledir.

Örneğin; her insan, evlendiğinde, Ülgen için açık tondaki atı kesmek zorundadır.

Kurban kesmenin zamanı, genelde ilkbahardır.

Bu törene sadece erkek kişiler katılır. Kurbanı, şaman keser.

Katsyuba'nın belirttiğine göre; Su - Tanrısı-Su - Enesi'ne ayin yapıldığı zaman

kurbanlık için siyahtan başka renkte olan öküz seçilirdi.

Öküzün üzerinde herhangi bir siyahlığın olmamasına büyük önem verilirdi.

Belli yaştaki hayvanlar kurbanlık olarak seçilirdi.

Tek sayıdaki yaşta, yani, 3.5.7.9 ve 11 gibi yaşlarda olmalıdır.

Genelde kurban olarak 3 ve 5 yaşındaki öküzü getirirlerdi (1993: 100-101).

Bunlardan başka, özellikle ölmüş atalar için de kurban sunumu yapılırdı.

Atalar, her bir Türk ailesi için unutulmaması gereken varlıklardır.

Çünkü onların ruhu yardımcı ve koruyucu sıfatına bürünmüştür.

Kurban merasimleri için seçilen yerler özellikle

dağ, su kenarı, mağaralar, büyük taşlar, ağaç altları yer-su kültünün içerisine dâhildir.

Kurban etinin ve kemiklerinin yakıldığı ateş (ot) kendi başına kült oluşturmaktadır.

Ateş; kurbanı, göğe veya adandığı ruha ulaştırmasının yanında temizleyici,

hastalıklardan arındırıcı bir ruh olarak da kabul edilir (İnan, 1986: 68-71 ).

Ateş kültü özellikle; evlenme, doğum, ölüm gibi

geçiş olaylarında kendini net olarak göstermektedir.

Güney Sibirya ve Altay Türklerinde, yılda bir kere Ut-Ana için ayin yapılır.

Bunun sebebi, insanların beklentileri, istekleridir.

Kurban için siyah başlı beyaz koyun kesilir.

Koyun kesilmeden önce, üstüne pişmiş süt dökülüp,

kurban renkli kurdelelerle süslenir ve Ut-Ana'ya adanarak sürünün içine salınır.

Kurban, kesilip derisi yüzüldükten sonra

gövdesinin ön sağ ayağı ve kalbi yakılır.

Diğer parçaları ve derisi kama verilir.

Kam, kurban kesildikten ve derisi yüzüldükten sonra,

ateşe etin yağlı parçalarım atar ve bu şekilde ateşi daha da fazla alevlendirir ve

Ut-Ana'ya hitaben;

"Ateş, sen bizim annemizsin, sen kırk dişlisin,

sen kırmızı ipekle örtünürsün,

beyaz ipekli çarşafın üstünde yatarsın,

ben, beyaz küllerine basmadım.

Küçük çocuklar ve köpekler sana dokunmadı.

Ben, beyaz koyunu kestim ve önüne koydum.

Ben, senin önünde eğiliyorum.

Sen, bize kolaylık göster." der.

Günümüzde de Nevruz Bayramı'nda hastalıklardan temizlenmek için

ateşin üzerinden atlama geleneğini hâlâ devam etmektedir.

Türk toplum hayatında çok eskiden beri

‘Kurban’ın dinî, sosyal ve folklorik bir yerinin olduğu bilinmektedir.

Batılıların, eski Türk dinini ‘Şamanizm’ olarak değerlendirdikleri ve

bu terimin Türkiye’de de belirli bir süre kullanıldığı malumdur.

Bu konuda Eliade’nın (1993) çalışmalarının etkili olduğu söylenebilir.

Ancak 20. yüzyılın daha başlarında Türklerin eski dininin

‘Toyonizm’ veya ‘Nom’ olduğu görüşü Gökalp (1976: 40-41) tarafından ortaya konmuştur.

Bugünkü Müslüman Türk topluluklarında hayvan kurban etmek,

öncelikli olarak İslâm dininin bu husustaki kurallarına dayanmaktadır.

Bütün kanlı ve kansız kurbanların dinî boyutunun yanı sıra

bir iletişim boyutunun da olduğu malumdur. (Yetkiner, (2017: 329-340).

Kurban Bayramı dışındaki ‘adak/nezir kurbanı’ ve benzeri uygulamalarda

Türk kültürünün çok eski çağlardan beri gelen ve

yaşayan izlerine günümüzde de rastlamak mümkündür.

Eski Türk imparatorlukları devrinde bu ayinlerin

devletin resmî-dinî bayramları olduğu Çin kaynaklarının verdiği bilgiler arasındadır.

Bu törenlerde baş yönetici hiç şüphesiz Türk hakanı idi. (İnan, 1986: 97; Tanyu, 1978: 29).

Bu tören ve ayinlerin en belli başlı uygulaması ise kanlı kurbanlardı.

Müslümanlık dışında Hıristiyanlık ve Museviliği benimsemiş bazı Türkler,

eski adetleri olan kurban kesmeyi dinlerinde olmasa bile devam ettirmektedirler.

Hıristiyanlıkta adet olmadığı halde Gagavuz Türklerinin

kurban kesip bunu yoksullara dağıttıkları (Tanyu, 1997: 98),

asırlardan beri Museviliği benimsemiş olan Karaim Türklerinin

gelinlerinin ayakları dibinde koç kurban ettikleri

bilinen hususlar arasındadır. (Tanyu, 1997: 97)

Anadolu Alevileri de ‘cem’ merkezli kurban törenleri yaparlar ve

özelliklerine göre “Görgü kurbanı, Muharrem kurbanı,

düşkün kurbanı’ vb. terimlerle ifade ederler.

Türkler tarih boyunca genellikle erkek hayvanı kurban olarak tercih etmişler,

hatta onun rengine bile özen göstermişlerdir.

15. Yüzyılın başlarında Timur Han’la görüşmeye giden

İspanyol elçilik heyetindeki Clavijo,

heyetin her gittiği yerde büyük ilgi gördüğünü,

zengin sofralar kurulduğunu,

Timur ve üst düzey yöneticilerince kendileri için kesilen atların

sofraya başıyla birlikte pişirilerek getirildiğini kaydetmektedir. (Clavijo, 2016: 106 vd.)

İspanyol elçisinin hatıralarında anlattıkları,

Türklerdeki misafirperverliğin bir göstergesi olan

misafir kurbanından başka bir şey olmasa gerek.