Euro rekor kırdı. Kurdaki yükseliş durmuyor

Euro yeni haftaya yeni rekoruyla girdi. Dolu dizgin giden euro tüm zamanların rekorunu kırıp, 20,51 seviyesini gördü

Türkiye seçimlere doğru giderken döviz kurlarının bu süreçte baskılanacağı beklentileri boşa çıktı. Yeni yıla 20 lira seviyesinden başlayan euro, geçen cuma günü resmi işlem saatini 20,32 lira seviyesinden kapatmıştı.

Euro yeni haftaya bu kez 20,45 liradan başladı. Ancak, kısa sürede 20,51 seviyelerine kadar tırmandı. Böylece euro TL karşısında, tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

Dolar da yeni yıla 18,72 seviyesinden girmişti. Dolar, geçen haftayı 17,80'den kapatırken, bu haftaya 18,78 liradan başladı, daha sonra 18,81 seviyesine çıktı.