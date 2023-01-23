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Euro rekor kırdı. Kurdaki yükseliş durmuyor

Euro dolu dizgin gidiyor kurdaki yükseliş durmuyor. Geçen haftayı 20,32 seviyesinden kapatan euro, yeni haftanın ilk dakikalarında 20,45’ten işlem gördü. Euro kısa sürede 20,51'e çıktı. Böylece euro tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 15:56
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Kurdaki yükseliş durmuyor. Euro rekor üstüne rekor kırıyor

Euro rekor kırdı. Kurdaki yükseliş durmuyor
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Euro yeni haftaya yeni rekoruyla girdi. Dolu dizgin giden euro tüm zamanların rekorunu kırıp, 20,51 seviyesini gördü

Türkiye seçimlere doğru giderken döviz kurlarının bu süreçte baskılanacağı beklentileri boşa çıktı. Yeni yıla 20 lira seviyesinden başlayan euro, geçen cuma günü resmi işlem saatini 20,32 lira seviyesinden kapatmıştı.

Euro yeni haftaya bu kez 20,45 liradan başladı. Ancak, kısa sürede 20,51 seviyelerine kadar tırmandı. Böylece euro TL karşısında, tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

Dolar da yeni yıla 18,72 seviyesinden girmişti. Dolar, geçen haftayı 17,80'den kapatırken, bu haftaya 18,78 liradan başladı, daha sonra 18,81 seviyesine çıktı.

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