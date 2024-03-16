Küresel piyasalar Fed'in faiz kararına odaklandı

Küresel piyasalarda gelecek dönemde atılacak para politikaları adımları konusunda belirsizlik sürüyor.

Analistlere göre, ABD'nin hem tüketici hem de üretici enflasyonlarıyla ilgili tahminleri aşması Fed'in yılın ikinci yarısında faiz indirimlerine başlayabileceği ihtimaller zayıfladı.

Fed'in 19-20 Mart'ta gerçekleştireceği para politikası toplantısında, faizin sabit bırakılacağı neredeyse kesinleşti. Haziranda ise faizin düşürülme ihtimali ise yüzde 59 olarak fiyatlanıyor.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmada bankanın ekonome ilişkin görüşleri ve politika faizine ait beklentilerin yer aldığı "dot plot" grafiğinin de yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtti.

Bu arada ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, 2021'de enflasyonunun "geçici" olduğunu söylemesiyle ilgili konuştu. Pişmanlık duyduğunu söyledi

NEW YORK BORSASI NEGATİF SEYRETTİ

New York borsası, bu hafta karışık sinyallere verip, negatif bir seyir izledi.

ABD'de, Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) şubatta tahminlerin üzerinde artış kaydetmesinin ardından ülkede Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE) de öngörüleri aştı.TÜFe aylık yüzde 0,4 artış gösterdi. Yıllık ise 3,2'ye çıkarak piyasa tahminlerini aştı.

170 milyon kullanıcısı olan TikTok'un, ABD'de yasaklanmasının önünün açılması New York Borsasını negatife çevirdi. Bunun ardından Nasdaq endeksi yüzde 0,7 geriledi. S&P 500 endeksi ise yüzde 0,13 düşüş gösterdi. Dow Jones endeksinde de kayıp yüzde 0,02 oldu.

AVRUPA'DA GÖZLER ENFLASYONA ODAKLANDI

Avrupa pay piyasaları geçen hafta alış ağırlıklı bir seyire imza atıldı. Gözler enflasyon verilerine çevrildi. Bunun yanında ise İngiltere Merkez Bankası BoE de faiz kararını açıklayacak.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinin yapacağı açıklamalar takip edilecek. ECB üyesi Klaas Knot ücretlerin yavaşlayan enflasyon beklentilerinin bu yıl en az üç kez faiz indiribileceği açıklaması dikkatleri üzerine çekti.

Analistler, para piyasalarında ECB'nin ilk faiz indirimlerine başlama ihtimalinin nisanda yüzde 11 ve haziranda yüzde 88 ile fiyatlandığını belirtti.

ASYA BORSALARI KARIŞIK BİR SEYİR İZLENİYOR

Asya pay piyasalarında geçen hafta karışık bir seyir hakim oldu. Şimdi gözler Japonya Merkez Bankasının (BoJ) açıklayacağı faiz kararına odaklandı.

Japonya'da Toyota'nın, işçi sendikasının ücret artış talebini kabul etmesi, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz artırımına yakın olduğuna ilişkin beklentileri destekledi.

Söz konusu durum Japon yeninin dolar karşısında değer kazanmasına neden olurken, pay piyasalarında ise aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Türkiye'de ise gözler TCMB'nin perşembe günü açıklayacağı faiz kararına çevrildi.Para Politikası Kurulu'nın vereceği karar merakla beklenirken, dünya devi bankalarının tahmini "faiz artışı olabilir" yönünde.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlere göre TCMB politika faizini yüzde 45'te sabit tutacağı yönünde