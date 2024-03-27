Küresel risk uzmanı Türkiye'yi bekleyen tehlikeyi açıkladı. 31 Mart sonrasına tarih verdi

Siyasi analistler, yaklaşık 61,5 milyon seçmenin sandığa gideceği 31 Mart seçimlerinin yalnızca mahalli idareler seçimleri olarak değerlendirilemeyeceği görüşünde.

KÜRESEL RİSK UZMANIDAN ÇOK ÖNEMLİ UYARILAR

Küresel risk uzmanı Dr. Wolf Piccoli de Türkiye'ye yaptığı araştırma gezisi esnasındaki izlenimlerini DW Türkçe ile paylaştı. Piccoli'ye göre seçmende umutsuzluk göze çarpıyor.

Halkta seçim heyecanın olmadığını insanlar ay sonunu getirme mücadelesine odaklanmış durumda olduğunu belirten Picoli, İktidar ve muhalefetin halkın gerçek sorunlarına çözüm üretmediğini ve hatta üretme iddiasına bile sahip olmadıklarını söyledi. Piccoli'ye göre siyasilerle,halkın günlük yaşantısında olup bitenler arasında uçurum derinleşiyor.

"GERÇEK VE ASIL TEHLİKE KONUŞULMUYOR"

AKP'nin iktidara geldiğinde asgari ücretlilerin oranın yüzde 30 olduğunu hatırlatan Piccoli şimdi bu oranın iki katına çıktığını ifade etti. Piccoli asgari ücretli sayısı üzerine yaptığı konuşmada "Bu aslında Erdoğan'ın Türkiye'yi nasıl bir ülkeye dönüştürdüğünü anlatıyor" yorumu yaptı. Eğitim istatistiklerinin Türkiye'de gerilediğine dikkat çeken Risk uzmanı Piccoli "Türkiye gerilemeyi gözler önüne seriyor" ifadelerini kullandı. Piccoli ayrıca "Türkiye gelecek vaat etmeyen bir ülkeye dönüştürülüyor" gözlemini de paylaştı.

GENÇ NÜFUS VE İŞSİZLİK

Halkın Türkiye'deki gidişattan ötürü büyük bir hayal kırıklığı yaşamakta olduğunu, "pes etmiş göründüğünü" ifade eden analisti Piccoli, AKP'nin yıllarca övündüğü yüksek sayıdaki genç nüfusunun da artık çareyi ülkeyi terk etmekte aradığını, bunun kimsenin konuşmak istemediği büyük bir drama dönüşmekte olduğunu aktardı.

Wolf Piccoli, "Kimse gerçekleri ve asıl tehlikeyi konuşmuyor. Geçen yıl Türkiye'den Avrupa'ya en yüksek iltica oranı kaydedildi. Kimse neden her yıl 100 bin kişinin Türkiye'den kaçmaya çalıştığını konuşmuyor. Geleceklerini artık Türkiye'de görmeyen eğitimli insanlar yurtdışına gidiyor. Türkiye'den çok ciddi beyin göçü yaşanıyor. Bu gerçek bir dram" dedi.