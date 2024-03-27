Hangi parti 1’er kilo kıyma dağıttı? Vatandaş ‘keşke her gün seçim olsa’ dedi

Bu hafta sonu Türkiye sandık başına gidecek. Partiler ise son ‘kozlarını’ oynuyor. Her partiden vatandaşlara farklı farklı hediyeler geliyor.

AKP çay dağıtırken, Yeniden Refah Partisi vatandaşlara çaydanlık hediye verdi. Çay bardağı da CHP’nin Başakşehir Adayı Mesut Öksüz’den geldi.

CHP’de hediyeler bölge bölge değişti. CHP’nin Ataşehir adayı Onursal Adıgüzel, oy kullanacak vatandaşlara çakmak, zikirmatik ve Türk Kahvesi dağıttı.

CHP’nin Çekmeköy Adayı Orhan Çerkez ise seccade hediye etti.

En pahalı hediye CHP’nin Eyüpsultan teşkilatından geldi. Eyüp’teki yarışta iddialı olan CHP, buradaki vatandaşlara 1’er kilo kıyma dağıttı.