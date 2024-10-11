‘Kurşun Kalem’le kültür yolculuğu

Bu köşede, zaman zaman YouTube’da yayınlanan programlara dair notlarımı da paylaşıyorum. Bu kez, bizden bir haber var.

Kitaplar, kültür hayatımızın olmazsa olmazıdır. Buradan yola çıkarak kitapseverleri sevindirecek bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. YENİÇAĞ TV’nin YouTube kanalında 14 Ekim Pazartesi günü yepyeni bir yayın başlıyor.

‘Kitaplar, karşımıza aldığımız ve konuştuğumuz insanlardır. Kitaplarla konuşmaya var mısınız?’ sloganıyla yola çıkan Betül Akyar, her Pazartesi saat 12.00’de ‘Kurşun Kalem’ programıyla bundan böyle YENİÇAĞ TV’nin YouTube kanalında izleyici karşısına çıkacak. Kitaplara dair her şeyi artık bu programda bulabileceksiniz. Meraklılarına duyurulur.

‘Fatih’e ilgi neden az oluyor?

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TRT 1’de 2. sezonuyla ekrana gelmeye başlayan ‘Mehmed Fetihler Sultanı’ dizisiyle ilgili dikkatimi çeken bir noktayı paylaşmak istiyorum.

Dizi, 24 Eylül’de Total’de 8., AB’de 3. ve ABC’de 6.; 1 Ekim’de Total’de ilk 10’a girememiş, AB’de 2. ve ABC’de 7.; 8 Ekim’de Total’de 7., AB’de 2. ve ABC’de 4. sırada yer almış. Yıllardır, tarihî dizileri izliyoruz. Bu yapımları hep zirvede görmeye alıştık. İnsanlar, merak ediyor, ilgi gösteriyor ve izliyor. ‘Diriliş Ertuğrul’la başlayan, ‘Kuruluş Osman’la devam eden, ‘Büyük Selçuklu’ ile süren, ‘Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’ ile bu trend ileriye taşındı. Son olarak, ‘Mehmed Fetihler Sultanı’yla da tarihî diziler akımının son halkasını izliyoruz. Bundan sonra da elbette tarihî diziler ya da filmler çekilecektir. Bundan kuşkumuz yok ama diğer dönemleri anlatan yapımlara gösterilen ilginin Fatih Sultan Mehmed dönemine yeterince gösterilmemesi, bir süredir dikkatimi çekiyor.

Daha önce de Fatih dönemini ekrana taşıyan yapımların izlenme oranlarının da düşük olduğunu gördük. Acaba, günü mü yanlış seçiliyor ya da çok bildiğimizi zannettiğimiz şeyleri izlemekten sıkılıyor muyuz?

‘Küçük Şeyler’ turneye çıkıyor​

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Prof. Dr. Üstün Dökmen, ‘Küçük Şeyler’ söyleşisiyle Türkiye’nin pek çok şehrinde seyirciyle buluşacak.

Evde, iş yerinde, sokakta küçük şeylerin hayatımızdaki önemine dikkat çekecek Üstün Dökmen, bunları doğru yorumlayarak ‘Hayat kalitemizi nasıl artırabiliriz?’ sorusunu sahnede anlatacak.

Üstün Dökmen interaktif söyleşisiyle 17 Ekim’de Antalya Yenimahalle Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda, 19 Ekim’de Kadıköy Eğitim Sahnesi’nde, 21 Ekim’de Bursa BAOB Sahne’de, 3 Kasım’da İzmir Bostanlı Suat Taşer Salonu’nda, 7 Kasım’da Samsun BB Atakum Sanat Merkezi’nde, 8 Kasım’da Trabzon KTÜ Atatürk Kültür Merkezi’nde, 18 Kasım’da Antalya Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde ve 22 Kasım’da TED Sakarya Koleji’nde seyirci karşısına çıkacak.