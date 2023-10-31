Kürt seçmenin kırgınlığını önemseyen Özgür Özel, Türk seçmenin kırgınlığını nasıl aşacaksınız?

CHP’de değişim rüzgarı estirmek için genel başkanlığa aday olduğunu açıklayan Özgür Özel aynen şu ifadeleri kullandı:

"CHP'nin şu anki durumuyla iki ittifak potansiyelinde sıfırlama var. Bir, eski ittifak ortaklarımızla. İki, toplumsal ittifak. Buradan kastım Kürt seçmen. Ben Kemal Bey'e, Soylu'dan kurtulacağım diye oy verdim meğer Zafer Partisi'ne oy veriyormuşum diyor. Bu kırgınlığı aşmanın yolu o imzayı atan liderin değişmesi. Diyarbakır'da ‘aman Özgür Başkan değişim yoksa oy vermeyeceğiz’ diyorlar"

Özetle diyor ki Özel, Kürt seçmen ile kırgınlığı aşmanın yolu, Zafer Partisi ile iş birliği yapan Kılıçdaroğlu'nun değişmesi!

Haydaaaa!

Yahu siz zaten Kılıçdaroğlu’nun Türkçüleri, Laikleri, Atatürkçüleri küstüren politikaları nedeniyle seçimi AKP’ye hediye etmediniz mi?

21 yıllık iktidarlarında seçimi kaybetmeye en yakın oldukları zaman da AKP’nin imdadına yetişmediniz mi?

Zafer Partisiyle iş birliği yapmakla suçladığınız Kılıçdaroğlu, ikinci turda zorda kaldığı için sarıldı Zafer Partisi’ne ve Ümit Özdağ’a!

İlk turda bu ittifaka yönelse sonuç bambaşka olurdu muhakkak!

Anlaşılan o ki bu siyasi öngörüsüzlüğünüz nedeniyle, CHP saplandığı bataklıkta debelenmeye devam edecek!

Anlaşılan o ki CHP’yi 10 Aralıkçıların boyunduruğundan kurtarma gibi bir niyetiniz yok!

10 Aralıkçılar demişken küçük bir parantez açalım da, kim olduklarını bir hatırlatalım!

Partiyi kuruluş ilkelerinden uzaklaştıran 10 Aralıkçılar, federatif yapıyı önerirken Atatürk’ün de tartışmaya açılmasından bahsediyordu!

Atatürk’ün adını dahi anmayan Canan Kaftancıoğlu “Atatürk demek yerine Gazi Mustafa Kemal demeyi tercih ediyorum” diyordu mesela!

Atatürk’ü andığı hiçbir paylaşımında “Atatürk” ifadesini kullanmıyordu!

Eeeee artık Canan Kaftancıoğlu’na da parti yönetiminizde yer verirsiniz!

Anlaşılan o ki CHP’nin içindeki birkaç Türk’ü de partiden uzaklaştırma niyetindesiniz!

Her zaman söylüyoruz CHP’nin içi boşaltılmış, artık saplandığı bataklıktan kurtulmasının imkanı yok!

CHP’nin selası çoktan okundu!

Türk milletinin geleceği, Atatürk ilkelerine bağlı Türk milliyetçisi bir siyasi lidere ve partiye bağlı!