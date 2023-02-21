21 Şubat 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Rita, enkaz altından 3 kişi ile bir kediyi kurtardı

Rita, enkaz altından 3 kişi ile bir kediyi kurtardı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının arama kurtarma köpeği "Rita", enkaz altından 3 kişi ile bir kedinin sağ çıkarılmasına katkı sağladı.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 18:37
Takip Et

Kurtarma köpeği Rita enkaz altından üç kişiyi ve bir kediyi kurtardı

Rita, enkaz altından 3 kişi ile bir kediyi kurtardı
+
Aa
-

Belçika Malinois cinsi Rita, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'a giden itfaiye ekipleriyle arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Depremin ilk gününden itibaren bölgedeki çalışmalarda aktif rol oynayan Rita, enkaz altından 3 kişi ile bir kedinin kurtarılmasını sağladı.

Rita'nın eğiticisi itfaiye personeli İsmail Ersoy yaptığı açıklamada, 2 yaşındaki köpeği ödüllendirme yöntemiyle eğittiklerini, Rita'nın yüksek koku alma duyusuyla enkaz altında sadece canlı insana tepki verdiğini söyledi.

Köpeğin enkazda yapılan aramayı bir oyun olarak gördüğünü ifade eden Ersoy, "Kullanmış olduğumuz bazı oyuncaklarımız var, top gibi. Biz olay olmasını beklemiyoruz, eğitimlerimizle devamlı çalışma içerisindeyiz. İnşaatların yıkılmış molozlarında olsun, yapay enkazlar olsun, çalışmalarımızı yapıyoruz." dedi.

Ersoy, deprem bölgesine gittiklerinde çok büyük bir felaketle karşılaştıklarını kaydederek, "Daha önce böyle bir afetle karşılaşmadık. Enkaza girdiğimiz an 2 kişiyi kurtardık. Sonrasında sabah nasıl oldu, akşam nasıl oldu, hiç farkında bile değildik. Rabbim inşallah bir daha böyle şeyler yaşatmaz." ifadelerini kullandı.

İsmail Ersoy, enkaz çalışmalarında Rita'nın canlı insana verdiği tepkilerden farklı bir tepki vermesiyle enkazda sıkışmış bir kediyi fark ederek kurtardıklarını da sözlerine ekledi.

RİTA'YA MAMA ÖDÜLÜ

Trabzon'da yaşayan Habil Kasap, sosyal medya aracılığıyla arama kurtarma çalışmalarına katıldığını öğrendiği Rita'ya yaş ve kuru mama getirdi.

Kasap, hayvanların insanların sadık dostları olduğunu vurgulayarak, "Öncelikle milletimizin başı sağ olsun. Rita köpeğimizden Almanya'daki ablamın sayesinde haberdar olduk. Rita'nın orada günlerdir arama kurtarma yaptığını öğrendik. Biz de mama alarak Rita'ya ödül vermek istedik. En azından Rita için de bir şey yapmak istedik. Hayvanlar bizim dostlarımız, bu afette çok faydaları oldu." diye konuştu. (AA)

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
1
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
﻿Depremde hayatını veya yakınlarını kaybeden ünlü isimler
2
﻿Depremde hayatını veya yakınlarını kaybeden ünlü isimler
﻿Depremde hayatını veya yakınlarını kaybeden ünlü isimler
﻿AKP'nin 21 yıldır iktidarda kalma sırrını açıkladı. Sokak röportajında konuştu herkes etrafına toplanıp ağzı açık dinledi
3
﻿AKP'nin 21 yıldır iktidarda kalma sırrını açıkladı. Sokak röportajında konuştu herkes etrafına toplanıp ağzı açık dinledi
﻿AKP'nin 21 yıldır iktidarda kalma sırrını açıkladı. Sokak röportajında konuştu herkes etrafına toplanıp ağzı açık dinledi
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
4
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
﻿Bu fiyatı ödeyip içeni ayakta alkışlarlar. Alkole dev zam
5
﻿Bu fiyatı ödeyip içeni ayakta alkışlarlar. Alkole dev zam
﻿Bu fiyatı ödeyip içeni ayakta alkışlarlar. Alkole dev zam
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
6
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
﻿Depremde kurtarmada çalışan vatandaştan hayat kurtaracak 6 önlem
7
﻿Depremde kurtarmada çalışan vatandaştan hayat kurtaracak 6 önlem
﻿Depremde kurtarmada çalışan vatandaştan hayat kurtaracak 6 önlem
﻿Kazakistanlı dövüşçüden maç sonu Türkçe mesaj: Geçmiş olsun Türkiye
﻿Kazakistanlı dövüşçüden maç sonu Türkçe mesaj: Geçmiş olsun Türkiye
﻿Kazakistanlı dövüşçüden maç sonu Türkçe mesaj: Geçmiş olsun Türkiye
﻿İtalya Başbakanı Meloni Ukrayna’da  
﻿İtalya Başbakanı Meloni Ukrayna’da  
﻿İtalya Başbakanı Meloni Ukrayna’da  
﻿Depreme dayanıklı olmadığı tespit edilen kültür merkezi boşaltıldı 
﻿Depreme dayanıklı olmadığı tespit edilen kültür merkezi boşaltıldı 
﻿Depreme dayanıklı olmadığı tespit edilen kültür merkezi boşaltıldı 
﻿Blinken'den deprem bölgesine dair açıklama. Yürek parçalayıcıydı
﻿Blinken'den deprem bölgesine dair açıklama. Yürek parçalayıcıydı
﻿Blinken'den deprem bölgesine dair açıklama. Yürek parçalayıcıydı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.