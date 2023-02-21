Burcu Biricik’in amcası depremde enkaz altında kaldı. ''Lütfen acil yardım''

Hatay’ın Defne ilçesinde dün saat 20.04’te 6.4 büyüklüğünde, Samandağ ilçesinde de saat 20.07’de 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Birçok ilde etkili şekilde hissedilen depremlerde 6 kişi hayatını kaybetti, 18’i ağır 294 kişi yaralandı.

“LÜTFEN ACİL YARDIM”

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik de amcasının depremlerin ardından enkaz altında kaldığını söyleyerek yardım istedi.

Instagram’da Oğuzhan Uğur’un paylaşımına yorum yapan Burcu Biricik, “Hatay Antakya, Küçük Dalvan İpek Sokak’ta amcam enkaz altında kaldı. Lütfen acil yardım. Yönlendireceğiniz bir ekip var mıdır Oğuzhan?” dedi.