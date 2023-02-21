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Enkazda babasından hatıra eşyaları arayan depremzedeye İHA muhabirinden skandal sözler. ‘Ararken çekelim ağlıyorsunuz ya…’

Enkaz altında kaybettiği babasından son kalan hatıraları toplamaya çalışan depremzedeye İHA muhabiri, “Ararken çekelim, ağlıyorsunuz ya” demesi tepki topladı. Ekşi Sözlük’te tepki üstüne tepki geldi.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 13:19
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İHA muhabirinden depremzedeye skandal sözler

Enkazda babasından hatıra eşyaları arayan depremzedeye İHA muhabirinden skandal sözler. ‘Ararken çekelim ağlıyorsunuz ya…’
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Kahramanmaraş’taki depremde binlerce vatandaş hayatını kaybetti. Türkiye’yi yasa boğan depremlerde büyük bir yıkım meydana geldi.

Bölgede röportaj yapan İHA muhabirinin bir depremzede ile gerçekleştirdiği diyalog ise sosyal medyada gündem oldu. Videoya Ekşi Sözlük’te çığ gibi tepkiler geldi. Ekşi Sözlük’te “TV de izlediğim hiçbir şeye güvenmez olmuştum. aynen devam” gibi yorumlar yağıyor.

Söz konusu röportajda, babasından hatıra kalan eşyaları arayan bir depremzede ile röportaj yapan İHA muhabirinin, “Ararken çekelim sizi isterseniz, ağlıyorsunuz ya…” şeklideki talebi büyük tepki çekti.

OLAY EKŞİ SÖZLÜK’TE TEPKİ TOPLADI

O anlar Twitter ve Ekşi Sözlük’te büyük tepki çekti.

Kullanıcılar, “İnsanoğlunun çıkarı uğruna reyting uğruna yapamayacağı şey yok”, “Ağlarken çekelim nedir ya?”, “TV de izlediğim hiçbir şeye güvenmez olmuştum. aynen devam. izlediğiniz herşey kurgu. belki bazı insanlar bunu bugün daha iyi anlamıştır” gibi yorumlar yaptı.

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