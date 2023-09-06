Kurtlar Vadisi'nin Halo Dayısı'nın kızı babasından ünlü çıktı

Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu, İstemi Betil, Özgü Namal gibi isimlerin rol aldığı; bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi isimli efsane dizide Halo Dayı lakaplı Halil İbrahim Kapar karakterine hayat veren Sönmez Atasoy’un kızı kendisinden daha ünlü çıktı. Kurtlar Vadisi'nin Halo Dayı'sının kızı meğer o dizinin yıldızıymış...

Yayımlandığı dönem ekranlarda adeta fırtınalar estiren Kurtlar Vadisi dizisinde gönüllere taht kuran karakter Halo Dayı’ya hayat veren Sönmez Atasoy’un kızı meğer kendisinden daha ünlüymüş.

Usta ismin kızı 'Kardeşlerim' isimli dizide rol alan ünlü oyuncuymuş...

Halo Dayı lakaplı Halil İbrahim Kapar karakterine hayat veren Sönmez Atasoy'un kızı, Kardeşlerim dizisinin yıldızı Fadik Sevim Atasoy'dur.

Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Sönmez Atasoy, çok sayıda film ve dizide rol aldı. Usta oyuncu 2011 yılında hayatını kaybetti.

Fadik Sevin Atasoy'un annesi de çok ünlü bir oyuncu olan Emel Göksu’dur. Göksu da şimdilerde Aile dizisinde rol alıyor.