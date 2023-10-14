Kurtlar Vadisi'nin Deli Hikmet'i son haliyle şoke etti! Görenler aynı şeyi söyledi

Kurtlar Vadisi’nde Deli Hikmet'i canlandıran Erdem Ergüney, yıllar sonra ortaya çıktı. Ünlü oyuncu son haliyle herkesi şaşırttı.

Kurtlar Vadisi'nin Deli Hikmet'i son haliyle şoke etti! Görenler aynı şeyi söyledi

Bir döneme damga vuran efsane dizi Kurtlar Vadisi'nin Deli Hikmet'i son görüntüsüyle şaşırttı.

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"ADAM KAHİN GİBİYDİ"

Dönemin reyting rekortmeni dizisindeki en ilginç karakterlerden biri de Deli Hikmet'ti. Erdem Ergüney'in canlandırdığı Deli Hikmet, konuşmaları ve baronlara yaptığı çıkışlarla biliniyordu.

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Yıllardır ortalarda görünmeyen ünlü oyuncu son haliyle görenleri oldukça şaşırttı. Yaş alan ve değişen oyuncu en son 'Payitaht Abdülhamit' dizisinde karşımıza çıktı.

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Ünlü oyuncunun değişimini görenler 'O kadar deliliğe az bile', 'Az delirtmedin bizi Deli Hikmet', 'Adam kahin gibiydi' yorumları geldi.

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